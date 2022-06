Après un an de violences, les écoles américaines tentent d’apprivoiser les tensions

SAN FRANCISCO (AP) – La première semaine d’école était censée marquer un retour triomphal dans les salles de classe de l’Everett Middle School de San Francisco après plus d’un an d’enseignement à distance.

Mais alors que la professeure d’informatique Yesi Castro-Mitchell accueillait une classe d’élèves de sixième année l’automne dernier, un élève a commencé à la frapper, encore et encore.

Castro-Mitchell enroula ses bras autour de sa tête et espéra que les coups cesseraient. Elle se souvient du silence stupéfait dans sa classe alors que d’autres élèves étaient témoins de l’agression. L’enseignante a subi une commotion cérébrale, une mâchoire disloquée, des dents ébréchées et une perte auditive à l’oreille gauche qui nécessite maintenant une prothèse auditive.

Partout en Amérique, l’une des années universitaires les plus difficiles du pays a également été l’une des plus violentes. Les experts qui suivent le comportement scolaire à l’échelle nationale ont déclaré que les bagarres et autres comportements agressifs, y compris les fusillades, semblent avoir augmenté. Maintenant que les élèves partent en vacances d’été, les écoles font le point sur ce qui n’a pas fonctionné et comment y remédier.

À Everett, bon nombre des problèmes de cette année n’étaient pas différents d’avant la pandémie, mais « ils étaient absolument plus graves en termes de gravité, d’intensité et de fréquence », a déclaré Cris Garza, enseignant à Everett pendant huit ans et représentant du syndicat des enseignants.

En plus de l’agression contre l’enseignant, des bagarres ont éclaté presque quotidiennement entre élèves, selon plusieurs enseignants et parents. Une bagarre a laissé un étudiant hospitalisé pendant au moins deux jours. Dans d’autres incidents, des groupes d’élèves faisaient irruption dans les salles de classe, perturbant les cours et détruisant parfois les biens de l’école.

Les éducateurs et les psychologues affirment que la pandémie a contribué à la volatilité dans les écoles en provoquant une augmentation des problèmes de santé mentale des élèves, des traumatismes à la maison, un manque d’opportunités de socialisation et une pénurie d’enseignants et de conseillers qui ont réduit la supervision et l’orientation des adultes.

Il n’y a pas de données nationales qui retracent les bagarres et les agressions dans les écoles, mais les responsables de l’éducation à travers le pays affirment que la violence a éclaté plus souvent et plus férocement.

« Sans aucun doute, nous entendons dire à tous les niveaux que les écoles connaissent beaucoup plus de crises liées à la violence à l’école et aux crises de comportement émotionnel », a déclaré Sharon Hoover, codirectrice du National Center for School Mental Health à la University of Maryland School of Medicine. .

Les mêmes problèmes risquent de refaire surface à l’automne, a-t-elle déclaré, si les adolescents en difficulté ne reçoivent pas l’aide et la structure dont ils ont besoin.

Les étudiants d’Everett ont vivement ressenti les effets de la pandémie. Environ 70% des 600 élèves de l’école sont latinos, beaucoup apprennent l’anglais et la plupart sont économiquement défavorisés. De nombreux parents ou grands-parents ont perdu leurs parents ou leurs grands-parents à cause du COVID-19 ou ont perdu leur maison parce que les familles ne pouvaient pas payer le loyer, a déclaré la travailleuse sociale de l’école Bridget Early.

Castro-Mitchell a déclaré que personne ne l’avait avertie que son agresseur avait des antécédents de problèmes de comportement. Après l’agression, l’enseignante a été transférée dans une autre école mais est partie avant la fin de l’année car elle luttait contre le SSPT.

Plusieurs membres du personnel d’Everett se sont plaints qu’une règle pandémique destinée à améliorer la circulation de l’air avait pour effet involontaire d’inviter à une mauvaise conduite. Les enseignants n’étaient pas autorisés à fermer et à verrouiller les portes des salles de classe, et des groupes d’élèves qui séchaient les cours erraient dans les couloirs et faisaient irruption dans d’autres classes en cours de session.

Les rapports des membres de l’Association nationale des agents de ressources scolaires suggèrent qu’il y avait plus d’armes sur les campus scolaires, plus d’agressions et plus de bagarres à travers le pays, a déclaré Mo Canady, directeur exécutif du groupe.

Le district scolaire du comté de Clark à Las Vegas, l’un des plus grands du pays, a déclaré qu’il fournirait aux enseignants des boutons de panique après une augmentation de la violence, y compris une attaque en avril contre une enseignante qui l’a laissée inconsciente dans sa classe. Le chef de la police du district, Mike Blackeye, a déclaré que l’année scolaire 2021-22 était la plus chargée des 40 ans d’histoire de son département.

Hoover a déclaré que lorsque la pandémie a frappé, les jeunes en particulier ont perdu ce qui a structuré leur vie : ils ont été privés d’aller à l’école et isolés de leurs pairs.

De nombreuses écoles ont tenté de s’attaquer aux causes sous-jacentes.

Lorsque les élèves sont retournés à l’école secondaire Savanna à Anaheim, en Californie, c’était « combat après combat après combat », a déclaré Penny Hatzis, conseillère principale de l’école. L’école a embauché un spécialiste de la justice réparatrice, qui met l’accent sur la médiation plutôt que sur la punition, bien qu’ils recherchent plus d’équilibre avec la discipline l’année prochaine. En octobre, ils ont utilisé l’argent de la subvention pour ouvrir une «salle de relaxation», où les étudiants pouvaient parler à un conseiller en santé mentale.

«Nous l’avons ouvert et nous avons constaté une énorme baisse des bagarres et des problèmes de discipline. C’était le jour et la nuit », a déclaré Hatzis. L’école a également organisé des groupes de soutien pour les étudiants qui ont subi une perte, les étudiants LGBTQ + et d’autres – parfois plusieurs en une journée.

Une étudiante de première année à Savanna, Clara Oliver, a lutté contre une anxiété qui s’est intensifiée lorsqu’elle est retournée à l’école en personne et a eu du mal à mener des conversations en face à face avec ses camarades de classe. Pour elle, la salle de relaxation est devenue un refuge. Finalement, parler aux gens est devenu plus facile.

« La chambre nous donnerait une pause de tout », a-t-elle déclaré. «Quand nous étions stressés à propos de l’école, nous allions simplement dans cette pièce. Il y avait quelqu’un à qui parler, il y avait des collations, il y avait des jouets et des jeux de cartes. Nous pourrions nous détendre, puis retourner en classe et continuer notre journée.

À Everett, les responsables de l’école ont tenté une « réinitialisation de janvier », avec de nouvelles stratégies pour rassembler les élèves, des efforts pour rendre les cours plus amusants et un travail plus socio-émotionnel avec les enfants, a déclaré Early.

Mais ils n’ont pas pu s’en sortir. Comme ailleurs, la poussée du coronavirus provoquée par l’omicron a mis les éducateurs à l’écart, aggravant une crise de personnel à l’école où il y avait déjà une pénurie d’agents de sécurité et de remplaçants.

« Au cours d’une année où la santé mentale était plus importante que jamais », a déclaré Early, elle a passé la plupart de son temps à « éteindre les incendies ». Elle servait fréquemment de remplaçante.

Les parents s’inquiétaient pour la sécurité de leurs enfants et les encourageaient à éviter les zones dangereuses.

« Mon fils n’utilisait généralement pas les toilettes. Il attendait que l’école soit finie », a déclaré Dheyanira Calahorrano, mère d’un élève de septième année qui n’a eu ni professeur de sciences, ni professeur de musique, ni professeur de gym pendant plusieurs mois.

La directrice Esther Fensel a démissionné à la fin de l’année scolaire et n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Une porte-parole du district scolaire unifié de San Francisco, Laura Dudnick, a déclaré qu’Everett, comme de nombreuses autres écoles, était aux prises avec la montée des problèmes de santé mentale des étudiants et les pénuries de personnel.

Au cours de l’année, elle a déclaré que le district avait embauché un agent de sécurité supplémentaire, augmenté la couverture de remplacement et obligé les étudiants à verrouiller les téléphones portables pendant les cours.

L’année prochaine, a déclaré Early, l’école ouvrira un centre de bien-être financé par des subventions avec un thérapeute sur place et d’autres membres du personnel pour se concentrer sur les besoins sociaux et émotionnels des élèves.

« Ce dont tous les enfants ont besoin, en particulier les enfants qui subissent un traumatisme, c’est de la cohérence et de la stabilité », a déclaré Early. « Nous ne pouvions pas leur fournir cela toute l’année. »

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Jocelyne Gecker, Associated Press