Atteindre un an de verrouillage est une triste étape qui m’a amené à réfléchir à la façon dont le monde a changé – et à ce que j’ai aussi.

J’ai appris à faire face, parce que j’ai dû faire face.

Je sais que je suis plus en colère que je ne le pensais – mais parfois il faut être un peu fou pour se remonter le moral.

Puisque tant de choses amusantes comme le café avec des amis, les réunions de famille et les excursions à la jardinerie ont été restreintes dans ma vie, j’ai appris à m’amuser.

Faire des concerts d’arène imaginaires où j’ai chanté et dansé sous des applaudissements enthousiastes avec des milliers de fans appelant à un rappel m’a fait le bien.







Et le concert de DJ Sav la semaine dernière a égayé les conversations téléphoniques que j’ai eues avec mes amis, quand chaque jour nous nous demandons comment nous sommes et chaque jour nous nous répondons: «Comme hier».

J’ai découvert qu’il y avait beaucoup plus de saveurs de soupe en boîte Heinz que je ne l’avais imaginé. Et j’ai fait face au fait que je n’avais aucune volonté en matière de nourriture, car j’ai terminé mon calendrier de l’avent chocolat Lindt le 6 décembre.

Lorsque le monde se réduit à votre maison, l’importance et l’amour de la famille sont plus que jamais mis en valeur. Et les amis qui ont appelé, envoyé des SMS, écrit ou sont passés pour une conversation à distance à domicile sont vraiment les meilleurs.

Lockdown m’a encouragé à adopter une nouvelle mode appelée demi-pansement.

Cela signifie porter un soutien-gorge sous mon pull pour que mes seins n’atteignent pas mes genoux si quelqu’un vient à la porte, mais garder mes bas de pyjama parce qu’ils sont trop confortables pour échanger contre des leggings.

Et au lieu de manquer des voyages au supermarché pour regarder les choses et choisir le genre de jambon que j’aime, j’ai lentement appris à accepter de l’aide et j’en suis très reconnaissant.

J’ai réalisé à quel point j’aime sourire aux étrangers et voir leurs sourires revenir, maintenant nous portons tous des masques et devons nous fier aux yeux froissés ou aux hochements de tête comme des gestes amicaux.

Plus important encore, entendre parler de tant de personnes désespérément malades ou tristement perdues me rappelle que se réveiller le matin signifie déjà que ce sera une belle journée.

La dent sucrée

Je devais avoir des mots avec mon amie Sheila cette semaine. Elle a livré quatre scones faits maison et quatre petits gâteaux au chocolat et à l’orange.

Je lui ai dit qu’elle était terriblement gentille, mais nous devons être sensés parce que toute cette pâtisserie maison n’est pas bonne pour mon diabète limite.

Il faut que ça s’arrête pour ma santé. Et huit gâteaux, c’est trop.

J’ai mangé les gâteaux, bien sûr. Deux scones étaient partis dans les 15 premières minutes après le départ de Sheila. Et les autres n’ont pas duré plus longtemps. Puis Sheila m’a dit de partir parce qu’elle m’a dit qu’ils étaient censés me voir toute la semaine.

Ma petite-fille Caitlin, qui fait mes courses chaque semaine, me l’a dit aussi parce qu’elle me demandait comment je pouvais passer un grand pot de 500 g de Lurpak chaque semaine.

Le fait est que j’aime tellement le beurre que je mets les scones sur du beurre plutôt que l’inverse. Il doit être suffisamment étalé pour voir mes dents dedans.

La pire idée que j’aie jamais entendue à propos du beurre est venue d’un chef de club minceur qui a dit que nous devrions étendre du beurre sur le côté lisse des crumpets. Je n’ai jamais rien entendu d’aussi stupide. Toute la joie des crumpets est d’étaler suffisamment de beurre sur le côté troué pour qu’il suinte tout le long et coule sur mon menton.

Donc, un autre pot de 500 g de Lurpak est sur la liste de courses de cette semaine. J’espère qu’il y aura aussi plus de scones.

L’étiquette du zoom

Toutes les personnes de premier ordre à la télévision ont des étuis de livres derrière elles lorsqu’elles font des interviews agrandies.

J’ai un livre de mon cousin John, qui est un historien et le plus intelligent de ma famille.

Et une fois, j’ai acheté un livre sur Richard III mais je n’ai pas pu aller au-delà de deux pages car il s’agissait de faits et de chiffres plutôt que d’une histoire.







Je pourrais laisser les livres, tous décontractés, sur mon meuble de télévision juste pour que les gens les voient et pensent: «Ooh, Richard III? Nous avons un âne intelligent ici ».

Pensez-vous qu’ils seront convaincus que je suis intellectuel et chic? Moi non plus.

Fameuse famille







Mon fils aîné, Jonathan, a passé un examen de la vue cette semaine, et lorsqu’il a donné son nom à la dame, elle a demandé: «Tout lien avec…»

Jonathan est habitué à ce que cela se passe dans notre région, alors l’a interrompue et a dit: « Oui, je suis le frère de Robbie Savage. »

La dame a dit: «Non, pas lui. Je veux dire, avez-vous un lien avec Val dans le Daily Mirror? »

Jonathan a ri de la tête et avait hâte de le dire à notre Robert.

Les coiffeurs ont rouvert au Pays de Galles et je me sens comme une nouvelle femme après avoir apprivoisé ma coiffure Worzel Gummidge.

Covid voulait dire que mon café était servi dans un gobelet jetable plutôt que dans le joli verre habituel, mais j’étais ravi de recevoir quoi que ce soit après avoir préparé le mien pendant si longtemps.

Mais il est impossible de ne pas discuter alors elle a accidentellement coupé le groupe sur mon masque et on m’en a donné un autre à la hâte.

De tels rendez-vous faisaient juste partie de l’ancienne vie, mais maintenant ils sont tellement attendus et excitants que je me suis directement mis à mes jimjams et je me suis profondément endormi dès que je suis rentré chez moi.

Deuxième jab joie

Avoir mon deuxième coup cette semaine m’a fait me sentir doublement protégé et optimiste.

Un ambulancier gentil m’a donné l’injection et m’a conseillé d’avoir deux paracétamol et beaucoup d’eau avant d’aller me coucher.

«Excusez-moi les filles? Boire de l’eau avant d’aller me coucher? », Ai-je dit. «Je suis déjà debout cinq fois pour aller aux toilettes. Êtes-vous en train de dire que je dois porter quatre Tena Ladies ce soir?

La pauvre fille ne savait pas où chercher.