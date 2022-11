Après un an de vaccins COVID-19 pour enfants, la plupart des enfants de Interior Health ne sont toujours pas protégés – Kelowna Capital News

Darla Smith, alors âgée de 11 ans, reçoit sa première vaccination COVID-19 en 2021 à Vernon. Les taux de vaccination des enfants à Interior Health sont parmi les plus bas de la Colombie-Britannique. Photo : Jennifer Smith

La majorité des enfants de la région sanitaire intérieure ne sont pas protégés contre la COVID-19, car les taux de vaccination des jeunes restent les deuxièmes les plus bas de la province.

Des vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sont disponibles en Colombie-Britannique depuis novembre 2021, mais de nouvelles données du BC Center for Disease Control (BCCDC) montrent que les taux de vaccination globaux de Interior Health sont inférieurs aux moyennes provinciales et nationales.

Au 23 octobre, seulement 39% des enfants âgés de 5 à 11 ans avaient reçu une dose du vaccin à Interior Health, qui est le deuxième plus bas de la province derrière Northern Health à 32%.

Interior Health comprend également la zone de santé locale avec le moins d’enfants vaccinés en Colombie-Britannique. Seulement 15% des enfants de la région d’Arrow Lakes, qui comprend Nakusp, ont reçu leur première dose.

La moyenne nationale des taux de vaccination des jeunes est de 53,8 % au 9 octobre, selon Santé Canada, cependant, en Colombie-Britannique, seulement 51 % ont reçu leur première dose.

Le Dr Sue Pollack, médecin hygiéniste à Interior Health, a déclaré mardi que les taux de vaccination des enfants de la région devaient augmenter. Elle pense que les parents restent hésitants à propos des vaccins, mais ne pense pas qu’il y ait un refus généralisé parmi les familles de faire inoculer leurs enfants.

“Les parents veulent bien faire, ils veulent faire ce qu’il y a de mieux pour leur enfant”, a déclaré Pollack.

« Bien que les vaccins COVID soient relativement nouveaux, je pense qu’il est vraiment important de fournir cette information que ces vaccins pour le groupe d’âge plus jeune ont été très largement testés et fournis à de très nombreux enfants dans le monde. Nous voyons très peu d’événements indésirables.

Les adolescents, quant à eux, ont des taux de vaccination beaucoup plus élevés à Interior Health, en Colombie-Britannique et au Canada.

Santé Canada a signalé que 83 % de la population nationale avait reçu au moins une dose au 9 octobre. Ce chiffre passe à 89,7 % chez les 12 à 17 ans au Canada.

Quatre-vingt-trois pour cent du même groupe ont reçu une dose en Colombie-Britannique, tandis que Interior Health traîne à 73 pour cent.

Pollack a déclaré qu’elle croyait que même si les jeunes de 12 à 17 ans étaient mineurs, ils sont plus capables d’exprimer le désir d’être vaccinés, ce qui expliquerait la plus grande adoption.

Pourtant, le faible taux de vaccination chez les enfants est décevant mais pas décourageant pour le Dr Devon Greyson.

Greyson, professeur adjoint à l’École de santé publique et des populations de l’Université de la Colombie-Britannique, étudie l’efficacité de la promotion des vaccins auprès du public.

Bien que Greyson pense que la désinformation sur la sécurité des vaccins a empêché certains enfants d’être vaccinés, ils pensent qu’il existe d’autres raisons au manque relatif d’urgence.

Les enfants, par exemple, sont beaucoup moins susceptibles que les adultes et les personnes âgées d’être hospitalisés ou de mourir d’une infection.

Sur les 46 389 décès liés à la COVID-19 au Canada, seulement 41 concernaient des enfants de 11 ans et moins, selon Santé Canada. L’âge médian des patients hospitalisés en Colombie-Britannique est quant à lui de 68 ans, selon le BCCDC.

Les données du BCCDC montrent également que le syndrome inflammatoire multisystémique, qui a été lié à des cas de COVID-19 chez des enfants et des adolescents, n’a été détecté que dans 34 cas en Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie.

Greyson a déclaré que les familles n’avaient peut-être pas non plus fait vacciner leurs enfants car la recherche sur le COVID-19 est relativement nouvelle. En comparaison, les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et la poliomyélite qui existent depuis des décennies sont considérés comme des vaccins de routine pour les nourrissons au Canada.

Ce qui devrait préoccuper les parents, a déclaré Greyson, c’est de savoir s’il y aura des conséquences à long terme à une infection au COVID-19.

«Nous ne savons pas encore si le COVID sera comme les virus de la rougeole ou de la poliomyélite où vous pouvez avoir des complications de nombreuses années après que tout semble être récupéré. Nous ne le saurons que dans 20 ans, probablement. Existe-t-il une sorte de risque à long terme d’infection au COVID comme celui-ci pour les enfants en particulier ? Nous ne savons pas.

“Le simple manque d’informations dont nous disposons laisse beaucoup de place à la peur et à la désinformation.”

Alors que les hospitalisations ont diminué en Colombie-Britannique, les ordonnances de santé publique ont également supprimé la plupart des mesures préventives spécifiques au COVID-19 dans les écoles. Fini les restrictions de visite, les modifications de l’aménagement des salles de classe et les masques obligatoires.

Au lieu de cela, le virus est maintenant considéré comme une maladie transmissible comme la grippe. En pratique, cela signifie apprendre en personne, encourager les élèves à se laver les mains, garder les fenêtres ouvertes lorsque cela est possible et demander au personnel et aux élèves de rester à la maison s’ils sont malades.

Des vaccinations volontaires contre des virus comme l’hépatite B et la varicelle sont offertes aux élèves de 6e et de 9e année dans les écoles de la Colombie-Britannique. Pollack a déclaré que Interior Health a envisagé d’ajouter des vaccins COVID-19 aux cliniques scolaires, mais pour l’instant, demande aux parents de se rendre à la place dans les unités de santé publique.

Greyson craint qu’il n’y ait pas eu suffisamment de recherches pour suggérer qu’un retour dans les milieux scolaires pré-pandémiques était une décision politique sûre. Les protocoles sanitaires COVID-19 auraient-ils dû rester en place ? Greyson ne sait pas.

“Pour le moment, cela ressemble plus à une question de valeurs qu’à une question à laquelle il existe une réponse scientifique claire qui fonctionnera pour la majorité des gens.”

