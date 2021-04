«Lorsque les entreprises souhaitent que leurs vaccins soient intégrés dans notre portefeuille de vaccins, un certain ensemble de conditions doit être respecté», un porte-parole de la Commission européenne a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse.

Les termes incluent un «Une protection solide dans les domaines de la sécurité de la responsabilité civile, de l’efficacité du vaccin, ainsi que des règles et dispositions solides pour l’administration des vaccins», selon le porte-parole. Malgré le long processus de négociation, l’entreprise n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec le bloc.

Après un an de négociations, l’entreprise n’a pas, à ce stade, réussi à remplir ces conditions, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas encore parvenus à un accord.

Alors que l’UE, apparemment, reste ouverte à de nouvelles discussions, Valneva a déjà signalé qu’elle préférerait les interrompre. Mercredi, la société a déclaré qu’elle était passée à des pourparlers bilatéraux avec les gouvernements d’un nombre indéterminé d’États membres de l’UE après avoir échoué à conclure un accord avec le bloc dans son ensemble.

«Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts pour essayer de répondre aux besoins du processus central de passation des marchés de la CE. Malgré nos données cliniques récentes, nous n’avons pas fait de progrès significatifs et n’avons pas encore conclu d’accord d’approvisionnement. Nous concentrons donc maintenant nos efforts sur les États membres de l’Union européenne et les parties intéressées en dehors de l’UE, qui souhaiteraient inclure notre approche inactivée dans leur stratégie de vaccination ». a déclaré le PDG du fabricant de médicaments, Thomas Lingelbach, dans un communiqué.

Le fabricant de médicaments et l’UE ont conclu des pourparlers exploratoires en janvier, convenant en principe de la livraison d’un lot de 60 millions de doses de vaccin. Trente millions de ce lot seraient facultatifs pour le bloc à acheter.

