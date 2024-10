Après un an de guerre, l’unité d’Israël est ébranlée et son soutien saigne — RT World News

Depuis que l’attaque du Hamas a déclenché les représailles dévastatrices de Tsahal, la région entière glisse de plus en plus vers le gouffre.

Il y a un an, vers 6 h 30, heure locale, le 7 octobre 2023, des groupes palestiniens ont lancé l’opération Al-Aqsa Flood, au cours de laquelle environ 2 500 à plus de 5 000 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël.

Suite à ce barrage, plus de 2 000 combattants armés ont infiltré le territoire israélien par voie terrestre, maritime et aérienne, ciblant les kibboutzim et la ville de Sderot. Environ 1 200 Israéliens ont été tués, dont des centaines de personnes lors d’un festival de musique, et 242 personnes ont été prises en otage.

En réponse, le gouvernement israélien, pour la première fois depuis 1973, a déclaré la loi martiale et a lancé l’opération Iron Swords à Gaza. Cette journée a marqué le début d’une nouvelle phase d’escalade dans le conflit de longue date au Moyen-Orient, qui s’est depuis étendu au-delà d’Israël et de la Palestine, divisant la communauté mondiale entre partisans et critiques de la politique israélienne.

Israël divisé

Le 7 octobre 2024, jour anniversaire des événements tragiques, les rues de Tel Aviv, le centre financier et culturel d’Israël, étaient ornées de drapeaux israéliens portant les mots hébreux « Beyachad Nenatze’ach » (ensemble, nous vaincrons).

Pourtant, la réalité sur le terrain raconte une histoire plus complexe. Les familles des otages détenus à Gaza ont appelé à des négociations pour obtenir leur libération, même si cela impliquait la fin de la guerre avec le Hamas, tandis que des affiches de soldats tombés au combat exigeaient la poursuite de la guerre jusqu’à la fin de la guerre. « victoire complète ».

Cette division de la société israélienne reflète un profond dilemme. La libération des otages devrait-elle se faire au prix de la fin de la guerre ?















Même avant le 7 octobre, la société israélienne était profondément divisée, avec des mois de protestations contre les réformes judiciaires proposées par le gouvernement. Les grandes villes ont été en proie à des manifestations massives contre le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ses opposants l’ont accusé de tenter de démanteler la structure politique démocratique d’Israël et de faire du pays son bastion personnel, avec lui-même comme monarque de facto.

Après la tragédie du 7 octobre, la société israélienne a été profondément choquée et nombreux sont ceux qui ont estimé que le gouvernement ne parvenait pas à gérer la crise. En réponse, des centres civils d’urgence ont été créés pour tout gérer, depuis la collecte de fonds pour l’armée jusqu’à la fourniture d’un abri à des milliers de personnes déplacées de leurs foyers. Ces efforts se sont même étendus au remplacement des travailleurs immigrés dans les fermes qui avaient quitté les fermes à cause de la guerre.

À bien des égards, la société civile et les initiatives privées ont assumé des rôles que le gouvernement ne pouvait pas remplir, estimant qu’elles seules pouvaient véritablement soutenir le pays. Au début, il semblait que la société israélienne était unie dans son chagrin.

Un an plus tard, ce sentiment d’unité s’est largement dissipé. D’anciennes divisions ont refait surface, désormais centrées sur la guerre avec le Hamas et le sort des otages détenus à Gaza. Le soutien aux accords visant à libérer les otages est devenu synonyme d’opposition à la gestion de la guerre par Netanyahu.

Les familles des otages sont de plus en plus agressées, tant sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle, soumises à des insultes, voire à des agressions physiques. Ils sont qualifiés de « smolanim » (gauchistes), un terme qui a longtemps eu des connotations péjoratives dans certaines parties de la société israélienne. Pour de nombreux partisans du gouvernement d’extrême droite israélien, la campagne en faveur de la libération des otages est considérée comme un outil utilisé par l’opposition pour saper l’administration de Netanyahu.

Au milieu de l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire d’Israël et de la guerre qui s’ensuit avec le Hamas, du conflit en cours avec le Hezbollah dans le nord et des dizaines de milliers d’Israéliens déplacés, une question cruciale se pose : les Israéliens se sentent-ils plus en sécurité ?

Selon une enquête menée par l’Institut d’études sur la sécurité nationale en septembre 2024, 31 % des Israéliens ont déclaré ressentir un niveau de sécurité « faible » ou « très faible », tandis que seulement 21 % ressentaient un niveau de sécurité « élevé » ou « très élevé ». .















Même avant les événements du 7 octobre, le taux d’émigration en provenance d’Israël était en augmentation. Selon le Bureau central des statistiques d’Israël, davantage de citoyens ont quitté le pays en 2023 que l’année précédente, et les données préliminaires pour 2024 indiquent une nouvelle augmentation de l’émigration.

Malgré les divisions sociétales, les rues de Tel Aviv restent couvertes d’autocollants portant les visages, les noms et les histoires de ceux qui ont péri le 7 octobre ou pendant la guerre en cours à Gaza. Peut-être que ces histoires sont le dernier fil qui unit une société israélienne de plus en plus divisée en ces temps difficiles.

Division à l’étranger : comment le soutien international à Israël a-t-il changé ?

Un an après les événements du 7 octobre 2023, le soutien international à Israël a considérablement évolué, créant des divisions entre les principaux acteurs mondiaux. Alors que de nombreux pays ont initialement exprimé leur solidarité avec Israël dans sa lutte contre le Hamas, à mesure que le conflit s’intensifiait et que les pertes civiles augmentaient, la situation est devenue de plus en plus tendue en Europe, en Afrique et dans d’autres parties du monde.

Les États-Unis restent le principal allié d’Israël, le président Joe Biden ayant souligné à plusieurs reprises le droit d’Israël à se défendre. Cependant, même aux États-Unis, des protestations contre les opérations militaires israéliennes ont commencé à émerger, en particulier sur les campus universitaires et parmi les militants de gauche, affaiblissant quelque peu le soutien du public.

En Europe, les attitudes à l’égard du conflit ont également évolué. Alors que des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont soutenu Israël dès le début, l’escalade de la violence a suscité les critiques des dirigeants européens. Plusieurs pays de l’UE, dont la Norvège, l’Irlande, l’Espagne et la Slovénie, ont reconnu la Palestine comme un État indépendant, intensifiant ainsi la pression sur Israël. Des manifestations massives de soutien aux Palestiniens ont également eu lieu à Londres, Berlin, Paris et dans d’autres villes d’Europe.

L’une des réactions internationales les plus notables a été le procès intenté par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé une plainte accusant Israël de génocide à Gaza, sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Ce procès appelait également à la fin de l’action militaire à Gaza et exigeait l’accès à l’aide humanitaire. Il est important de noter que l’Afrique du Sud a agi selon le principe « erga omnes partes », lui permettant de déposer une plainte même si elle n’était pas directement touchée par le conflit – mais en tant que signataire de la Convention sur le génocide, elle a l’obligation de prévenir le génocide.

L’Afrique du Sud a également retiré ses diplomates de Tel Aviv et organisé des manifestations dans son pays, où les sentiments anti-apartheid sont historiquement forts. Le gouvernement a établi des parallèles entre la lutte contre l’apartheid et la lutte palestinienne, ce qui a encore alimenté les sentiments anti-israéliens.

Plusieurs pays, dont la Turquie, l’Espagne, le Mexique et la Libye, ont indiqué leur intention de se joindre au procès de l’Afrique du Sud, soulignant le soutien mondial croissant en faveur de cette procédure judiciaire.















La Russie a adopté une position prudente et équilibrée depuis les événements du 7 octobre 2023. Le président Vladimir Poutine a condamné le terrorisme et exprimé ses condoléances pour les victimes israéliennes, mais a souligné la nécessité d’une solution pacifique. Moscou, qui soutient traditionnellement le droit des Palestiniens à l’autodétermination, a réitéré l’importance d’une solution à deux États selon le droit international et a appelé à la fin des violences et au début des négociations.

Des protestations contre les actions d’Israël ont eu lieu dans le monde entier, depuis l’Europe et l’Amérique du Nord jusqu’au Moyen-Orient et en Asie. Dans les pays à forte population musulmane, comme l’Indonésie, le Pakistan et la Turquie, les protestations ont été particulièrement répandues. Ces manifestations appelaient à des sanctions contre Israël et exigeaient une action internationale plus forte pour protéger les Palestiniens.

Au bord d’une guerre totale

Un an après les événements du 7 octobre 2023, le conflit entre Israël et les factions palestiniennes non seulement n’a pas réussi à s’apaiser, mais s’est également considérablement étendu, engloutissant toute la région du Moyen-Orient. Les opérations militaires en cours à Gaza, la réticence d’Israël à s’engager dans des négociations avec le Hamas et les récents assassinats de hauts dirigeants du Hezbollah et d’autres personnalités radicales ont exacerbé les tensions, rapprochant la région d’une guerre à grande échelle.

Malgré de nombreux appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu et d’un échange d’otages, Israël poursuit sa guerre contre le Hamas, manifestant peu d’intérêt pour les négociations diplomatiques. Les négociations longues et complexes sur les otages, dans lesquelles le Hamas a proposé diverses options d’échange tandis qu’Israël retardait les décisions ou imposait des conditions supplémentaires, servent d’exemple.

Les responsables américains ont fréquemment critiqué Israël pour la lenteur des négociations, et les membres de l’administration Biden ont exprimé leur frustration, affirmant que la position dure de Netanyahu complique les efforts diplomatiques en faveur d’une trêve et augmente le risque d’escalade du conflit.

En 2024, Israël a intensifié ses opérations militaires au-delà de Gaza. L’un des événements les plus marquants a été l’élimination d’Ismail Haniyeh, l’un des dirigeants du Hamas, ainsi que du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ces assassinats ont provoqué des représailles immédiates de la part du Liban et de l’Iran. Israël a déjà été la cible de frappes directes de missiles iraniens à deux reprises, renforçant les craintes d’une confrontation militaire directe imminente entre les deux nations.

Parallèlement aux opérations contre le Hamas, Israël a lancé une invasion du Liban, se heurtant à une résistance farouche de la part du Hezbollah. Les combats ont entraîné des pertes considérables des deux côtés, notamment des victimes civiles. Dans ce contexte, la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la possibilité de frappes israéliennes contre l’Iran, qui pourraient déclencher une guerre régionale à grande échelle impliquant les États-Unis.

Le monde regarde avec haleine les analystes avertir qu’une frappe israélienne contre l’Iran pourrait entraîner les États-Unis dans un conflit au Moyen-Orient. Washington n’est pas préparé à un tel scénario, mais son alliance avec Israël complique ses manœuvres diplomatiques. Les responsables américains ont appelé à plusieurs reprises Israël à faire preuve de retenue, conscients qu’une escalade pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de la région.















Netanyahu est confronté à un défi de taille : consolider le pouvoir dans son pays tout en diminuant l’influence de l’opposition, qui lui reproche de ne pas avoir protégé les citoyens contre les attaques terroristes. L’instabilité interne d’Israël, alimentée par les divisions politiques, est aggravée par les menaces extérieures de l’Iran et de ses groupes mandatés à travers « l’Axe de la Résistance ».

La stratégie de Netanyahu vise à résoudre deux problèmes clés. D’une part, il cherche à affaiblir l’influence iranienne dans la région, considérant l’Iran comme la principale menace pour la sécurité d’Israël. D’un autre côté, il s’efforce de garder le contrôle de la situation politique intérieure, en utilisant les opérations militaires comme un moyen de renforcer son emprise sur le pouvoir et de contrer les critiques de l’opposition.

Un an après le début du conflit, la situation au Moyen-Orient ne fait que se détériorer. Les opérations militaires à Gaza, l’invasion du Liban et les tensions croissantes avec l’Iran font peser la menace d’un conflit régional à grande échelle qui pourrait s’étendre au-delà du Moyen-Orient, impliquant potentiellement les grandes puissances mondiales, dont les États-Unis.

Malgré les efforts diplomatiques, le conflit continue de s’étendre et ses conséquences pourraient être dévastatrices pour l’ensemble de la région. Beaucoup pensent que personne ne veut vraiment la guerre – l’Iran fait preuve de retenue, les États-Unis et d’autres acteurs recherchent des solutions diplomatiques, et il semble que seuls Netanyahu et son entourage soient prêts à tout pour atteindre leurs objectifs.