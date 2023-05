Après un accueil froid, le prince Harry aurait quitté le Royaume-Uni immédiatement après la cérémonie de couronnement

C’était confirmé en avril, le prince Harry assisterait au couronnement de son père, le roi Charles III, tandis que sa femme, Meghan Markle, resterait chez elle aux États-Unis.

La décision est probablement intervenue alors que le couronnement du 6 mai correspondait avec le fils du couple, l’anniversaire du prince Archie, et Page 6 a rapporté plus tôt dans la semaine que le duc de Sussex avait fait « tout son possible pour revenir à temps pour l’anniversaire d’Archie ».

Harry est entré samedi à l’abbaye de Westminster à Londres avec ses cousines, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, et était assis aux côtés d’Eugénie et de son mari, Jack Brooksbank.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank (devant), Harry, duc de Sussex (C) et la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi arrivent pour assister au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Le couronnement de Charles III et de son épouse, Camilla, en tant que roi et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des autres royaumes du Commonwealth a lieu aujourd’hui à l’abbaye de Westminster. Charles a accédé au trône le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, Elizabeth II. Photo : Aaron Chown – Piscine WPA/Getty Images

Le prince Harry, duc de Sussex, assiste au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla à l’abbaye de Westminster le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Le couronnement de Charles III et de son épouse, Camilla, en tant que roi et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des autres royaumes du Commonwealth a lieu aujourd’hui à l’abbaye de Westminster. Charles a accédé au trône le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, Elizabeth II. Photo : Richard Pohle – Piscine WPA/Getty Images