Après un accident, l’homme se réveille en pensant que nous sommes en 1933 ; renouvelle ses vœux à sa femme

L’amour ne meurt jamais, ce couple l’a bien prouvé. Un homme, qui a à peine survécu à un accident de moto, s’est réveillé en pensant que c’était en 1993. Sa femme l’a non seulement aidé à se rétablir, mais a également fait tomber à nouveau son mari de 37 ans amoureux d’elle. Kristy et Andrew Mackenzie sont une histoire d’amour vivante. Selon Gens, le couple rentrait chez lui après une fête de famille le jour de la fête des pères en juin lorsqu’une voiture est entrée en collision avec sa moto.

Après avoir désossé une voiture qui a brûlé un feu rouge, des témoins ont déclaré que Kristy et Andrew avaient été projetés à 50 pieds sur le trottoir. S’adressant aux nouvelles d’ABC 7, Kristy a partagé que sur la moto, elle se sent si libre et en plus, elle s’accroche à l’amour de sa vie.

Kristy a dit que tout ce qu’elle voulait savoir, c’était si Andrew allait bien et où il se trouvait. Andrew était inconscient et a été transporté par avion à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence. Ils ont subi de graves blessures, notamment des fractures, des hémorragies internes, des poumons perforés et des commotions cérébrales.

Mais, quand Andrew s’est réveillé trois jours plus tard, la famille a été témoin d’un autre cauchemar. Les 29 années de sa vie ont été effacées dans l’air. Kristy a déclaré à la maison de presse qu’Andrew pensait que c’était en 1993 et ​​qu’il ne reconnaissait même pas ses filles, Lorelai Mentzer et Amanda MacKenzie.

Sa fille Lorelai a partagé que son père pensait qu’elle était l’une des employées de l’hôpital et a dit: «Il a tout de suite dit: ‘Où est ma femme? Où est ma femme ?

“Nous pouvions lui répéter encore et encore certaines choses, puis une heure plus tard, c’était comme tout répéter”, a expliqué Amanda.

Andrew a partagé que l’une des premières choses dont il se souvenait était Kristy dans un fauteuil roulant en plus d’essayer de s’inquiéter pour lui et de prendre soin de lui. “Il a commencé à venir me demander des choses et j’étais comme étonné. Il y a eu des larmes de joie et en 24 heures, c’était une nouvelle personne”, a expliqué Kristy.

Quelques jours après avoir été à l’hôpital et en cure de désintoxication, le couple a pu remarcher et en août, la famille est partie en vacances à la plage. Andrew a ensuite posé la question pour la deuxième fois et le couple a renouvelé ses vœux.

Selon Kristy, c’était un cauchemar, mais elle veut maintenant vivre dans la gratitude car elles se connaissent et c’est tout ce qui compte pour elle.

