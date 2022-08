Après un 2e titre majeur, Brooke Henderson peut s’appuyer sur l’héritage sportif canadien au British Open

Lorsque Brooke Henderson a remporté le championnat d’Evian en juillet, sa place dans la tradition du golf canadien a été cimentée.

Le joueur de 24 ans de Smiths Falls, en Ontario, est devenu le premier golfeur professionnel canadien à remporter plusieurs tournois majeurs.

Le premier titre majeur d’Henderson est survenu au championnat féminin de la PGA en 2016, alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Elle possède 10 autres victoires en carrière, notamment au ShopRite LPGA Classic en juin. Ses 12 titres au total sont plus que n’importe quel golfeur professionnel canadien dans l’histoire.

Elle a participé deux fois aux Jeux Olympiques.

D’après les chiffres – et c’est là que nous plaçons la mise en garde que vous ne pouvez pas comparer les époques, ou qu’il est impossible de peser les deux tournois majeurs de Henderson contre, disons, la victoire de Mike Weir en Masters – Henderson est le plus grand golfeur canadien de tous les temps.

“Si elle n’a rien fait d’autre au golf, si elle s’en va demain, ce qui n’arrivera pas, elle a déjà eu une carrière formidable”, a déclaré Lorne Rubenstein, chroniqueur de longue date sur le golf pour le Globe & Courrier qui écrit maintenant pour ScoreGolf.

REGARDER | Henderson remporte le championnat d’Evian :

Henderson remporte le championnat d’Evian pour récupérer son majeur de 2e carrière Brooke Henderson, originaire de Smiths Falls, en Ontario, a riposté après un début difficile dimanche pour gagner en France d’un coup.

Au contraire, demain, Henderson replongera dans un autre tournoi majeur lors du Women’s British Open à Muirfield en Écosse.

Le neuvième titre de Henderson au Meijer LPGA Classic en juin 2019 l’a mise en possession exclusive du record canadien, surpassant Weir et les icônes du golf canadien George Knudson et Sandra Post.

« Je crois vraiment que les records sont faits pour être battus », a déclaré Post à La Presse canadienne après la victoire de Henderson en 2019. “Ma dernière victoire remonte à 1981, ce qui était un siècle de plus. Je pense que cela se faisait attendre depuis longtemps. Peu importe qui est venu après moi, j’ai toujours souhaité qu’ils fassent mieux que moi.”

Parmi les grands canadiens actuels

Non seulement Henderson fait partie des grands golfeurs du Canada, mais elle est également l’une des athlètes canadiennes les plus performantes qui exercent actuellement leur métier. Le tennis, compte tenu de son format, est probablement le plus comparable au golf – l’un des trois titres majeurs de Bianca Andreescu, 22 ans, est inférieur à Henderson.

Deux autres superstars canadiennes ont émergé en 2016 : Penny Oleksiak et Andre De Grasse. Leurs curriculum vitae sont comparables à celui d’Henderson. Oleksiak est l’olympienne la plus décorée du Canada, mais ses sept médailles incluent une seule d’or; de ses neuf médailles mondiales, aucune n’est d’or.

La médaille d’or olympique de De Grasse au 200 mètres pourrait faire pencher la balance en sa faveur, pour accompagner cinq autres médailles olympiques et cinq autres podiums aux championnats du monde, dont la médaille d’or du relais 4×100 m récemment remportée.

Le golf ne décerne pas de médailles pour les deuxième et troisième places, mais Henderson compte 68 classements parmi les 10 premiers en carrière.

Dans tous les cas, la différence entre Henderson et des superstars canadiennes établies comme Andreescu, Oleksiak et De Grasse est plus étroite que vous ne le pensez.

Ce qu’ils ont tous en commun, c’est la capacité d’être performant quand cela compte le plus.

Gène d’embrayage

Après être devenu le premier golfeur de l’histoire de la LPGA à ouvrir un tournoi majeur avec deux tours de 64 à l’Evian Championship, Henderson a ralenti samedi et a perdu la tête à un moment donné dimanche.

Au sixième trou, la Canadienne a même réussi quatre coups roulés pour un double bogey, le championnat lui échappant lentement.

Mais Henderson a renversé le scénario sur le neuf de retour, réussissant trois des cinq derniers trous, y compris un putt d’embrayage sur le 18 pour sceller l’affaire.

“Sa résilience et son ingéniosité étaient vraiment hors du commun. Et puis pour descendre le tronçon en sachant qu’elle devait faire un birdie au dernier trou et faire ce putt en plein milieu du trou à partir, je ne sais pas, d’environ 10 pieds à gagner. C’était vraiment génial, vraiment”, a déclaré Rubenstein.

Entre la domination du premier tour et la débâcle du tour final, Henderson a déployé tous les outils nécessaires pour gagner régulièrement sur le circuit de la LPGA.

“En entrant dans le neuf de retour, le dicton est que les majors sont gagnées sur le neuf de retour dimanche, alors j’ai juste essayé de garder cet état d’esprit et je savais que j’étais toujours dedans si j’avais un dos solide [nine]”, a-t-elle déclaré après sa victoire.

“L’enthousiasme est très, très important”

Compte tenu de son âge et de sa capacité à rester pertinente dans le golf jusqu’à la quarantaine, rien ne permet de prévoir à quoi pourrait ressembler la carrière de Henderson en fin de compte.

“Je pense que l’enthousiasme est très, très important. Tant qu’elle peut maintenir cela, je pense qu’il est probable qu’elle continuera à gagner. Mais je ne dirais jamais que c’est une chose sûre parce que le golf n’est tout simplement pas comme ça”, a déclaré Rubenstein. .

Rubenstein a noté les cas d’Annika Sorenstam et de Lorena Ochoa, deux golfeuses très réussies qui ont pris leur retraite jeunes, comme exemples qui montrent que Henderson peut avoir moins de piste que certains ne le supposent.

REGARDER | Henderson remporte le 11e titre au ShopRite LPGA Classic :

La Canadienne Brooke Henderson remporte le ShopRite LPGA Classic pour sa 11e victoire sur le circuit de la LPGA Brooke Henderson, de Smiths Falls, Ont., a battu Lindsey Weaver-Wright en séries éliminatoires pour remporter le ShopRite LPGA Classic à Galloway, New Jersey.

Le prochain défi d’Henderson en Ecosse promet d’être difficile. Elle n’a pas disputé l’Open d’Écosse, où sa compatriote canadienne Maude-Aimée LeBlanc s’est classée parmi les 10 premières.

Et l’expérience de Henderson dans le parcours de golf, un test très différent des parcours nord-américains, est limitée, a déclaré Rubenstein.

“La plupart des joueuses doivent apprendre à jouer au golf. Mais cela dit, c’est une joueuse tellement brillante et qui apprend vite qu’elle pourrait très bien s’en sortir. Mais nous verrons.”

Son meilleur résultat précédent à un British Open est survenu en 2018 lorsqu’elle a terminé 11e à égalité.

Mais avec une paire de victoires, dont une majeure, déjà dans sa poche pour 2022, il n’y a aucune raison pour qu’Henderson ne se dispute pas à nouveau.

“Elle est sortie et elle a gagné une fois, et maintenant elle a encore gagné [at the Evian Championship]. Donc, tout ce qu’elle fait indique une longue et fructueuse carrière”, a déclaré Rubenstein.