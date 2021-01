WASHINGTON (AP) – Lorsque Joe Biden prête serment mercredi devant un Capitole américain blessé, il commencera à remodeler le bureau de la présidence elle-même alors qu’il entreprend de diriger une nation amèrement divisée aux prises avec une pandémie dévastatrice et une insurrection destinée à arrêter son ascension au pouvoir.

Biden avait fait campagne pour réprimander le président Donald Trump, une figure singulière dont le pouvoir politique était alimenté par la discorde et les griefs. Le démocrate a conçu son élection comme une élection visant à «guérir l’âme» de la nation et à réparer la présidence, en restaurant l’image de la Maison Blanche comme symbole de stabilité et de crédibilité.

De manière grande et petite, Biden cherchera à changer le bureau qu’il occupera bientôt. Les tweets incendiaires sont sortis, les briefings politiques loufoques sont disponibles. Biden, autant un institutionnaliste que Trump a été un perturbateur, cherchera à changer le ton et les priorités du bureau.

« Il s’agit vraiment de restaurer une certaine dignité au bureau, de choisir la vérité plutôt que les mensonges, l’unité plutôt que la division », a déclaré Biden peu après avoir lancé sa campagne. «Il s’agit de qui nous sommes.»

La Maison Blanche se trouve à environ 3 km sur Pennsylvania Avenue du Capitole, où des fenêtres cassées, de lourdes fortifications et des centaines de membres de la Garde nationale rappellent clairement la puissance des paroles d’un président. Les partisans de Trump ont quitté le 6 janvier un rassemblement du président près de la Maison Blanche pour commettre la violence en son nom au Capitole, assiégeant la citadelle de la démocratie et soulignant la tâche herculéenne à laquelle Biden est confronté pour tenter de guérir les divisions brûlantes de la nation.

Peu de présidents ont accepté le poste en ayant davantage réfléchi à la marque qu’il veut y faire que Biden. Il a passé plus de 40 ans à Washington et a capturé la Maison Blanche après deux tentatives infructueuses. Il fait souvent l’éloge de son ancien patron, le président Barack Obama, comme un exemple de la façon de diriger pendant une crise.

«La tâche principale de Biden sera de rétablir le symbole de la Maison Blanche dans le monde en tant que lieu d’intégrité et de bonne gouvernance. Parce qu’en ce moment, tout est en déroute », a déclaré Douglas Brinkley, historien présidentiel et professeur à l’Université Rice. «Mais Biden est idéalement situé pour ce faire, toute sa vie a été passée à Washington et il a passé huit ans à regarder le travail de près.»

Les changements seront radicaux, à commencer par l’approche du président face à la pandémie COVID-19 qui a coûté la vie à près de 400 000 Américains. La rupture brutale avec Trump ne viendra pas seulement de la politique fédérale, mais de la conduite personnelle.

Trump a bafoué le virus, son personnel évitant largement les masques dans le dédale des bureaux exigus de l’aile ouest tandis que le président organisait des événements «super répandus» à la Maison Blanche et sur la route. L’équipe de Biden envisage de faire travailler de nombreux membres du personnel à domicile; ceux qui entrent dans le bâtiment porteront des masques. Biden a déjà été vacciné, ce que Trump, qui a contracté le virus l’automne dernier, a choisi de ne pas le faire malgré les suggestions selon lesquelles cela donnerait l’exemple à la nation.

L’approche de Biden face aux responsabilités quotidiennes du bureau sera également une rupture avec son prédécesseur. D’une part, Twitter ne sera pas la principale source d’informations.

La traînée de tweets de Trump a ébranlé la capitale pendant quatre ans. Partout à Washington, les téléphones bourdonnaient d’alertes chaque fois que le président utilisait son arme politique la plus puissante pour attaquer les démocrates et garder les républicains en ligne.

Les tweets de Biden ont tendance à être des communiqués de presse fades et des détails de politique avec le occasionnel «Voici l’affaire, les gens» pour faire bonne mesure. Il est peu probable que les législateurs alliés aient à faire semblant de ne pas avoir vu la dernière publication pour éviter de la commenter.

Biden a déclaré qu’il voulait que les Américains considèrent à nouveau le président comme un modèle; plus de langage grossier et humiliant ou de rhétorique raciste et qui divise. Son équipe a promis de rétablir les points de presse quotidiens et le président élu ne qualifie pas la presse d ‘«ennemie du peuple». Mais il reste à voir s’il sera aussi accessible que Trump, qui jusqu’à son hibernation post-électorale, a répondu à plus de questions des journalistes que n’importe lequel de ses récents prédécesseurs.

Alors que Trump remplissait une grande partie de son Cabinet et du personnel de la Maison Blanche avec des parents, des néophytes politiques et des nouveaux venus au gouvernement, Biden s’est tourné vers des mains chevronnées, faisant venir des vétérans de l’administration Obama et des responsables de carrière.

Les documents de politique seront de retour à la mode et gouvernés par Cable Chyron probablement.

Trump était surtout indifférent aux machinations du Congrès, semblant parfois être un observateur de sa propre administration. Biden, un sénateur de longue date qui aura le contrôle démocrate des deux chambres, est en mesure d’utiliser le poids de son bureau pour promouvoir un programme législatif ambitieux.

Son équipe sera cependant mise à l’épreuve par le tumulte à la maison: un virus qui tue plus de 4000 personnes par jour, un programme de distribution de vaccins lent, une économie qui se détériore et une dispute sur le prochain procès de destitution de Trump.

Biden a également autant de travail à faire pour réparer l’image de la présidence à l’étranger qu’il le fait sur les côtes américaines.

Trump a repositionné les États-Unis dans le monde, retirant les États-Unis d’un certain nombre d’accords commerciaux multilatéraux et d’accords sur le climat au profit d’une politique étrangère plus insulaire. Ses croyances et ses humeurs toujours changeantes ont tendu les relations avec certains des plus anciens alliés du pays, y compris une grande partie de l’Europe occidentale.

Alors que la pandémie de COVID-19 balayait le monde, Trump a encouragé la concurrence, et non la coopération, sur la recherche et le développement de vaccins. Trump a également abandonné le rôle traditionnel que joue le président pour faire la lumière sur les violations des droits de l’homme dans le monde.

Biden, qui a passé des années à la commission des relations étrangères du Sénat et avait un vaste portefeuille de politique étrangère en tant que vice-président, a promis une correction de cap. Il a promis de réparer les alliances, de rejoindre le traité de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé et a déclaré qu’il renforcerait la sécurité nationale des États-Unis en s’attaquant d’abord aux crises sanitaires, économiques et politiques chez lui.

Offrir la Maison Blanche comme symbole de stabilité aux capitales mondiales ne sera pas facile pour Biden alors que l’ombre de Trump se profile.

«Il a un problème structurel et doit rendre les États-Unis plus fiables. Notre stature est réduite et moins prévisible », a déclaré Richard Haass, président du Council on Foreign Relations. Il a noté que même après la victoire de Biden, l’Union européenne a renforcé ses liens avec la Chine avec un nouveau traité d’investissement.

«Tout le monde dans le monde se protège, ils n’ont aucune idée si Biden est un président à mandat unique ou ce qui pourrait venir après lui», a déclaré Haass. «Il y a une crainte à travers le monde que Trump ou le Trumpisme revienne dans quatre ans.»

