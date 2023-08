Après trois ans, Peter MacKay dit qu’il a enfin remboursé 1,7 M$ de dettes de leadership

Cela a pris près de trois ans, une myriade d’événements de collecte de fonds et l’aide d’anciens premiers ministres – et d’au moins un chanteur country – mais Peter MacKay dit qu’il a finalement remboursé la dette de 1,7 million de dollars accumulée par sa campagne lors de la course à la direction du Parti conservateur de 2020. .

Le ministre de l’ère Harper a déclaré à CBC News qu’il était fier d’annoncer qu’en juin, sa campagne avait payé « chaque centime » qu’elle devait. Il a reconnu que c’était une lutte.

« Cela n’a pas été facile, c’est le moins qu’on puisse dire. C’était un fardeau très lourd à porter après le résultat de la direction. Apprendre que nous étions aussi endettés a été un choc pour moi », a-t-il déclaré.

La course à la direction de MacKay a été l’une des premières organisées en vertu d’une loi électorale fédérale qui donne aux candidats trois ans pour recueillir suffisamment de dons pour rembourser leurs dettes électorales. S’ils ne le font pas, les conséquences peuvent inclure des amendes, voire des peines de prison.

MacKay a déclaré qu’il a dû faire face à un certain nombre d’obstacles alors qu’il s’efforçait de rembourser la dette, notamment la pandémie et le fait d’avoir dû rivaliser pour obtenir des dons avec les élections provinciales, les élections fédérales et la course à la direction du Parti conservateur de 2022.

MacKay a déclaré que le fait qu’il ne soit plus engagé en politique a également joué un rôle.

« Il est extrêmement difficile de récolter des fonds quand on n’est pas dans le jeu, pour ainsi dire », a-t-il déclaré. « Vous n’êtes pas élu, vous ne vous présentez à rien à ce stade. Vous essayez d’éponger la dette passée. »

MacKay a envisagé de se présenter à nouveau aux élections fin 2020 après qu’Erin O’Toole ait remporté la direction. Il a finalement annoncé qu’il avait pris la décision, selon lui, de « difficile » de ne pas se présenter à nouveau afin de se concentrer sur sa famille et son travail d’avocat à plein temps.

La secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice discute avec Peter MacKay, alors ministre des Affaires étrangères, avant une rencontre à Ottawa le 23 février 2007. (Fred Chartrand/Presse Canadienne)

MacKay s’est tourné vers des personnalités politiques célèbres pour recueillir des fonds, notamment les anciens premiers ministres Stephen Harper et Brian Mulroney, le chef conservateur Pierre Poilievre, la première ministre de l’Alberta Danielle Smith, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston et l’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice. Il a même contacté le célèbre chanteur country George Canyon.

MacKay remercie son ancienne équipe de campagne et les donateurs eux-mêmes de l’avoir aidé à effacer la dette.

Pourtant, il est clair que l’ancien ministre – autrefois largement considéré comme le favori à la direction du Parti conservateur – a des sentiments mitigés à propos de sa dernière incursion en politique.

MacKay « déçu » par le résultat du leadership

Il a déclaré que le « facteur le plus important » derrière la dette accumulée par sa campagne était la décision du comité de direction des conservateurs de suspendre la course en mars 2020 et de prolonger la date limite pour inscrire de nouveaux membres en raison de la pandémie.

« Ils nous ont en quelque sorte laissé tomber ça à la fin de la troisième période », a-t-il déclaré. « Si je pouvais utiliser l’analogie avec le hockey, on me disait : ‘OK, tu sais, le match est presque terminé. Oh, désolé, avons-nous mentionné que nous allons jouer une quatrième période ? »

Il s’est ensuite appuyé sur une autre métaphore sportive.

« Déplacer les poteaux de but est une chose », a-t-il déclaré. « Les déplacer dans un autre stade dans un fuseau horaire différent ? Je pense que cela a affecté le résultat, bien sûr. »

MacKay n’a pas voulu dire s’il estime que cette décision lui a coûté son leadership.

« Je ne veux pas être ce type qui se plaint du résultat », a-t-il déclaré. « Je laisse ça aux autres. »

MacKay regarde l’annonce du nouveau chef de son parti avec son épouse Nazanin Afshin-Jam MacKay et son fils Kian à Ottawa le 23 août 2020. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Au cours de ses conversations avec CBC News, MacKay lui-même a demandé s’il avait l’air amer et a insisté sur le fait que ce n’était pas l’impression qu’il voulait laisser.

« Je ne suis vraiment pas amer », a-t-il déclaré. « ‘Déçu’, c’est le mot. »

L’un des coprésidents du comité qui a pris la décision de prolonger la course a déclaré qu’il n’y avait pas de véritable alternative à l’époque. Les responsables du parti ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de s’en tenir au plan initial en raison des défis posés par la pandémie, a déclaré Dan Nowlan.

« C’est décevant que nous ayons dû prolonger le délai mais, honnêtement, nous n’avions pas le choix », a-t-il déclaré.

Nowlan a déclaré que le comité avait essayé de garantir que la course ne soit pas prolongée d’un jour de plus que nécessaire.

MacKay dit que l’équipe d’O’Toole n’a jamais contacté

MacKay a dit qu’il avait été déçu par la façon dont il avait été traité après sa défaite.

MacKay a souligné la façon dont Brian Mulroney a tenté de rivaliser avec Joe Clark et son équipe après avoir remporté la direction du Parti progressiste-conservateur en 1983.

« Ce genre de magnanimité est essentiel. C’est le ciment qui maintient le parti ensemble lorsque vous faites cela », a-t-il déclaré. « Si vous ne le faites pas, les bords sont plus effilochés et la pourriture peut alors s’infiltrer dans le deck de la fête. »

Il n’y a pas eu de sensibilisation similaire après qu’Erin O’Toole l’a battu lors de la course à la direction de 2020, a déclaré MacKay.

Mais le directeur de campagne d’O’Toole pour la course à la direction a déclaré que la suggestion selon laquelle la campagne n’avait jamais contacté MacKay était « complètement fausse ».

L’équipe d’O’Toole a eu « de nombreuses conversations » avec MacKay et lui a dit qu’il serait le bienvenu comme candidat, a déclaré Fred DeLorey.

La campagne a également aidé MacKay dans ses efforts de collecte de fonds, a-t-il ajouté.

« Nous souhaitons tous le meilleur à Peter MacKay et espérons qu’il trouvera la paix avec cette perte », a déclaré DeLorey.

Malgré les contusions et les cicatrices laissées par cette course, MacKay a déclaré qu’il ne regrettait pas sa décision de courir.

« Non je [saw] une opportunité potentielle de ramener notre parti au gouvernement », a-t-il déclaré.

MacKay a déclaré qu’il y avait un côté positif à sa perte de leadership : il a pu passer beaucoup plus de temps avec sa femme et ses trois jeunes enfants. Il n’aurait probablement pas rencontré sa femme sans son séjour à Ottawa, a-t-il ajouté.

MacKay a déclaré qu’il se concentrait sur l’avenir, et non sur la question de savoir s’il avait raté sa chance de devenir premier ministre.

« Est-ce que je regrette de ne jamais avoir eu la chance de briguer le poste le plus élevé ? » il a dit. « Je ne vais pas laisser cela être quelque chose qui me définit. »