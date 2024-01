Après tout, voir du bleu la nuit n’est peut-être pas ce qui vous empêche de dormir

Nous savons déjà qu’une gamme précise de longueurs d’onde dans la lumière du jour déclenche un photorécepteur sensible à la lumière situé à l’arrière de votre œil, provoquant la réinitialisation de l’horloge interne du corps.

Ces récepteurs sont appelés “cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles” (ou ipRGC), selon Alerte scientifique – bien que la couleur réelle soit perçue par certains cônes proches (qui renvoient ensuite des informations à ces récepteurs).

Mais notre corps est-il vraiment affecté spécifiquement par la couleur perçue ? Chronobiologiste Christine Blume étudié avec une équipe de l’Université suisse de Bâle et de l’Institut Max Planck de cybernétique biologique en Allemagne :

Sagesse scientifique moderne nous conseille d’éviter les appareils qui émettent une quantité importante de rayonnement bleu, tels que nos smartphones, nos écrans d’ordinateur et nos tablettes, alors que nous devrions nous envelopper dans l’obscurité et nous reposer. Il y a un raisonnement tout à fait valable à cela : les ipRGC dans nos yeux réagissent à de courtes longueurs d’onde de rayonnement électromagnétique, d’une taille d’environ 490 nanomètres… Étant donné que la lumière bleue se diffuse depuis le ciel pendant la journée, il est logique que nos yeux utilisent cette longueur d’onde comme source de rayonnement. signal pour marquer le début et la fin du temps de sommeil…

Pourtant, Christine Blume, chronobiologiste à l’Université de Bâle, soupçonnait que la façon dont le mélange de longueurs d’onde d’une lumière influençait les cônes de lecture des couleurs pourrait signifier que le phénomène était plus complexe qu’il n’y paraît. “Une étude chez la souris en 2019 suggère que la lumière jaunâtre a une influence plus forte sur l’horloge interne que la lumière bleuâtre,” dit Blume. Pour déterminer si la façon dont les cônes perçoivent une gamme de longueurs d’onde a un impact sur le fonctionnement des ipRGC déclenchés par le bleu, Blume et son équipe ont recruté huit hommes et huit femmes adultes en bonne santé dans le cadre d’une expérience de 23 jours. Après s’être habitués à une heure de coucher spécifique pendant une semaine, les volontaires ont assisté à trois visites dans un laboratoire où ils ont été exposés à une lueur « blanche » constante et contrôlée, à une lumière jaune vif ou bleue faible pendant une heure le soir…

Aucune des analyses n’a révélé d’indication selon laquelle la couleur perçue de la lumière affectait la durée ou la qualité des habitudes de sommeil des volontaires. Au lieu de cela, les trois conditions d’éclairage ont provoqué un retard du sommeil, ce qui suggère que la lumière en général a un impact plus complexe qu’on ne le pensait auparavant. Cela ne veut pas dire que les ipRGC ne sont pas affectés par les longueurs d’onde « bleues » de la lumière. Au contraire, la lumière blanche qui regorge d’ondes bleues mais stimule les cellules coniques à voir les jaunes, les rouges ou les violets pourrait toujours affecter nos cycles de sommeil. De même, une lumière qui semble bleue mais qui n’est pas suffisamment intense pour provoquer le fonctionnement des ipRGC pourrait avoir peu d’influence sur les rythmes quotidiens de notre corps.

Les téléphones du futur nous permettront peut-être un jour de passer à un mode nuit que l’on ne perçoit pas dans des tons plus chauds.

Merci au lecteur Slashdot de longue date schwitt1 pour le partage de l’article.