Après tout, « Teen » n’est peut-être pas Billy Maximoff dans « Agatha All Along »

Depuis que Joe Locke a été choisi pour incarner un personnage anonyme simplement appelé « Teen » dans Agatha All Along de Marvel, les fans se sont demandés pourquoi ils prenaient la peine de prétendre que la jeune sorcière n’allait pas finir par être Billy Maximoff, le fils de Wanda Maximoff, qui devient Wiccan dans les bandes dessinées.

Maintenant, après la diffusion des épisodes 1 et 2 d’Agatha All Along, nous savons que la série a en fait inscrit son identité manquante dans l’histoire, car il est magiquement empêché de dire à Agatha qui il est ou pourquoi il est là. C’est pourquoi il s’appelle simplement Teen.

Les fans ont déjà formulé une théorie selon laquelle il s’agirait peut-être d’une diversion. Si l’idée évidente était que Locke/Teen était Billy Maximoff, peut-être qu’il ne l’est pas. Peut-être plutôt qu’il s’agit de Nicholas Scratch. La théorie est la suivante :

Nous voyons que Nicolas Scratch était le fils d’Agatha qui est apparemment mort, vu son examen lugubre de sa chambre.

Plus tard, on demande à Agatha si Teen est « un autre sacrifice d’enfant », et maintenant une théorie adjacente est qu’elle a sacrifié son propre fils pour le pouvoir du Darkhold, c’est ainsi qu’elle l’a obtenu en premier lieu.

Agatha depuis toujours Merveille

Je me demande si son objectif de récupérer ses pouvoirs peut également être lié à la récupération de son fils qu’elle regrette d’avoir sacrifié, et une bonne tournure serait que son fils était avec elle depuis le début. On ne sait pas si Scratch fait semblant de ne pas savoir qu’Agatha est sa mère, ou s’il est vraiment n’a pas savoir. Et peut-être que son souhait est aussi de retrouver sa famille perdue, pas seulement… des sorts plus cool. C’était aussi la théorie selon laquelle il essayait de ramener Wanda à la vie s’il était Billy.

Nicolas Scratch a aussi une histoire de bande dessinéeScratch devient finalement le chef des sorcières de New Salem qui enlèvent Harkness pour le juger et l’exécuter. Les sorcières de Salem qui traquent maintenant Harkness, bien que Teen ne les commande évidemment pas car il a été effrayé par leur arrivée. Le reste de l’histoire de la bande dessinée de Scratch est plein de personnages qui sont loin du MCU pour le moment comme Franklin Richards, Mephisto, Dormammu, Hellcat et plus encore.

La réponse la plus simple est toujours… qu’il s’agit de Billy Maximoff. Nous savons que le MCU essaie de rassembler les Young Avengers, et Wiccan en est un élément important. Il est également l’un des rares personnages gays de Marvel, et nous savons que Teen l’est également. De plus, il semble très probable que l’un des principaux objectifs de la série soit de ressusciter Wanda, ce qui serait sans doute l’objectif secret de Billy. Pourtant, il semble juste aussi évident pour les téléspectateurs qui s’attendent à une sorte de rebondissement. Bien que peut-être un torsion C’est trop évident, ce qui nous ramène à… aucun rebondissement. Nous en saurons plus dans les deux prochains mois, semble-t-il.

