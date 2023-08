Après tout, l’alcool pourrait ne pas donner de « lunettes à bière » aux hommes, selon une étude

L’effet de l’alcool sur les attitudes des hommes en matière de fréquentations pourrait être plus compliqué qu’on ne le pense, suggère une nouvelle étude cette semaine. La petite étude a révélé que la perception qu’ont les jeunes hommes de l’attractivité d’une femme ne change pas une fois qu’ils commencent à boire. Mais, sous influence, les hommes sont devenus plus disposés à essayer de rencontrer les femmes qu’ils considéraient comme les plus attirantes.

La recherche a été dirigée par Molly Bowdring, qui était à l’époque chercheuse à l’Université de Pittsburgh. Elle et son collègue Michael Sayette ont recruté 18 couples d’amis masculins dans la vingtaine pour leur étude. Les amis étaient spécifiquement destinés à être des compagnons de beuverie réguliers afin d’imiter l’aspect social typique de la consommation d’alcool.

Les hommes ont participé à deux jours d’expérimentations. Au début, ils ont été randomisés en deux groupes qui ont bu un cocktail de jus de canneberge mélangé qui contenait ou non de l’alcool (les hommes savaient à l’avance lequel était lequel). Au cours de la première journée, on leur a dit qu’ils évalueraient ensuite l’attractivité des femmes qu’ils voyaient sur des photographies ou des vidéos, tout en leur disant qu’ils pourraient potentiellement passer du temps avec certaines des femmes sur ces images pour une étude future. Ensuite, il a été demandé aux hommes de choisir les quatre candidats qu’ils souhaitaient le plus revoir. Ils ont vécu le même ordre d’événements le deuxième jour, mais ont bu la boisson qu’ils n’avaient pas bu la première fois. Les jours où ils buvaient de l’alcool, les hommes recevaient suffisamment d’alcool pour atteindre la limite légale d’ivresse (une concentration d’alcool dans le sang de 0,08 %).

Les chercheurs ont découvert que l’évaluation moyenne de l’attractivité des femmes qu’ils ont rencontrées n’a pas changé entre les conditions. Mais lorsqu’ils buvaient, les hommes étaient plus susceptibles de choisir les femmes qui les attiraient le plus comme partenaires d’étude potentielles.

Les résultats, pub léché Mardi, dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, des articles semblent mettre en doute le soi-disant phénomène des « lunettes à bière ». À l’inverse, l’étude soutient l’idée selon laquelle l’alcool peut donner aux hommes un certain « courage liquide ». Les auteurs notent que d’autres recherches ont été résolument mitigées quant à savoir si cette dernière situation se produit réellement.

« L’effet bien connu de l’alcool sur les lunettes de bière apparaît parfois dans la littérature, mais pas de manière aussi cohérente qu’on pourrait s’y attendre », a déclaré Sayette, co-auteur de l’étude, dans un article. communiqué de presse de la revue académique.

Les résultats de l’étude sont basés sur un petit échantillon, ce qui signifie que toute conclusion doit être considérée avec prudence jusqu’à ce qu’elle soit vérifiée par d’autres études plus vastes. Les recherches futures devraient également viser à mieux reproduire des situations réelles, disent les auteurs, comme des études qui tentent de tester si les hommes deviennent réellement plus audacieux lorsqu’ils approchent de belles femmes lorsqu’ils ont un petit buzz.

En supposant que ces résultats soient validés par d’autres recherches, cela pourrait donner aux buveurs un peu plus d’informations sur leur comportement lorsqu’ils sont ivres, disent les auteurs.

« Les personnes qui boivent de l’alcool pourraient bénéficier de la reconnaissance du fait que les motivations et intentions sociales valorisées changent lorsqu’elles boivent d’une manière qui peut être attrayante à court terme mais potentiellement nocive à long terme », a déclaré Bowdring, aujourd’hui chercheur au Stanford Prevention Research Center à Californie.