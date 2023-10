Après tout, la primaire présidentielle du Michigan pourrait ne pas avoir lieu tôt, admet SOS dans le procès | Politique et élections | Détroit

Cliquez pour agrandir Steve Neavling Les électeurs de Détroit ont voté dans un bureau de vote en novembre 2022.

Les démocrates ont célébré la signature par la gouverneure Gretchen Whitmer d’un projet de loi plus tôt cette année qui fait avancer l’élection primaire présidentielle du Michigan à février 2024, affirmant que la date la plus rapprochée encouragerait les candidats à se concentrer sur les questions importantes pour les électeurs du Michigan.

Mais en réponse à un procès contestant la date des élections du 27 février, la secrétaire d’État Jocelyn Benson a reconnu que les élections pourraient ne pas avoir lieu avant le 12 mars, le deuxième mardi du mois, alors que les élections primaires avaient eu lieu auparavant dans le Michigan. Cela contredit les informations que le bureau de Benson a transmises aux greffiers locaux, qui doivent se préparer pour les élections.

Dans un bulletin envoyé aux greffiers en juin, le bureau du secrétaire d’État a indiqué que les élections étaient fixées au 27 février.

Lorsque Whitmer a signé le projet de loi le 1er février pour changer la date, elle a également déclaré que les élections primaires auraient lieu le 27 février.

Il s’agit d’un procès intenté le 15 septembre par le militant citoyen Robert Davis, qui souligne que la loi signée par Whitmer n’entrera en vigueur que 91 jours après l’ajournement de la session législative de 2023. Étant donné que la Chambre des représentants et le Sénat ne prévoient pas de s’ajourner avant la mi-décembre ou la fin décembre, 91 jours ne s’écouleront pas avant la date des élections primaires du 27 février.

Par conséquent, affirme Davis, Benson ne peut pas organiser les élections primaires en février.

Benson « n’a pas l’autorité légale constitutionnelle ou statutaire pour appliquer une loi qui n’est PAS devenue opérationnelle conformément à la » Constitution du Michigan, indique le procès.

Dans un dossier déposé au tribunal en réponse au procès, Benson a admis que l’État ne pouvait pas organiser d’élections le 27 février à moins que l’Assemblée législative ne termine sa session bien plus tôt que prévu.

« De toute évidence, si la législature ne s’ajourne pas à temps pour rendre la loi publique 2 effective à temps pour tenir une primaire présidentielle en février, la primaire aura lieu en mars comme l’exige la » loi de l’État, indique le dossier du tribunal.

Davis affirme que le bureau de Benson a fait preuve de « mauvaise foi » envers les électeurs, les législateurs et les fonctionnaires en ne les avertissant pas qu’une primaire en février était hautement improbable.

« Elle et son équipe sont tellement incompétents et sournois que ce n’est pas drôle », dit Davis. Horaires du métro. «Il n’est pas possible qu’ils organisent des élections en février. Maintenant, elle dit : « Vous avez raison, si l’Assemblée législative ne s’ajourne pas d’ici la fin octobre, elle ne pourra pas se tenir en février ». Mais ce n’est pas ce qu’elle dit aux gens.

Le bureau du secrétaire d’État, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a admis que la date des élections primaires était actuellement « inconnue ».

Retarder les élections primaires jusqu’en mars pourrait avoir d’énormes implications pour les Républicains, qui disposent d’un nombre très important de candidats à la présidentielle. Si les élections ont lieu en mars, les candidats républicains retarderaient probablement à une date ultérieure de dépenser beaucoup de ressources de campagne dans le Michigan.

Dans le procès de Davis, il exhorte également un juge à ordonner à Benson de retirer Trump du scrutin pour violation de la section 3 du quatorzième amendement en raison de son rôle dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. L’amendement interdit aux personnes qui s’engagent dans une insurrection d’exercer des fonctions électives.

Benson a précédemment déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir de retirer du scrutin un candidat à la présidentielle. Davis soutient qu’il est de son devoir de le renvoyer.

