Après Tiger 3, Salman Khan annonce la date de sortie de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec une nouvelle affiche et les fans s’impatientent

Salman Khan est de retour, crient les fans alors que la superstar annonce ses sorties consécutives. Aujourd’hui matin, il a annoncé la date de sortie de son film le plus attendu Tiger 3 avec Katrina Kaif Tiger qui sortira à Diwali en 2023. Et maintenant, il y a quelque temps, il a consulté son compte sur les réseaux sociaux et annoncé la date de sortie de son prochain film. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan à l’Aïd. Auparavant, le film s’intitulait Kabhi Eid Kabhi Diwali et la superstar vit toujours par le titre. Dans son message, il a mentionné que célébrons Diwali et Eid ensemble en annonçant ses deux films.

Salman Khan a annoncé la date de sortie de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sur son compte Instagram et a écrit : “Tiger3 maintenant sur Diwali 2023 n Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sur Eid 2023. Célébrons Eid, Diwali avec #KBKJ et #Tiger3. Et ce Noël avec #Cirkus”.

Avec Tiger 3, Katrina Kaif et Salman Khan seront de retour en tant que Tiger et Zoya et les fans sont extrêmement excités par l’annonce de la date de sortie. Katrina et Salman sont l’un des couples à l’écran les plus aimés de la ville de clinquant.

En parlant de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, ce film marque les débuts de Shehnaaz Gill à Bollywood et la renommée de Big Boss 13 ne peut contenir son enthousiasme car elle attend avec impatience que ses fans assistent à ce film. Le film présente également Pooja Hegde dans le rôle de la principale dame de Salman Khan, Raghav Juyal jouerait l’intérêt amoureux de Shehnaaz Gill. Plus tôt, Aayush Sharma et Zaheer Iqbal ont été finalisés pour jouer les rôles principaux dans le film avec Salman Khan, cependant, en raison d’une différence de critique, les acteurs ont quitté le film coproduit par Salman Khan.