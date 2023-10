Après The Kerala Story, Adah Sharma et Vipul Shah se réunissent pour Bastar The Naxal Story, détails à l’intérieur

Le réalisateur, producteur et actrice principale de The Kerala Story se réunissent pour leur prochain – Bastar : The Naxal Story.

Après le hit The Kerala Story, le producteur Vipul Amrutlal Shah, le réalisateur Sudipto Sen et l’actrice Adah Sharma se préparent maintenant pour leur prochain. Le trio est prêt à créer ensemble leur prochain film, intitulé Bastar : The Naxal Story, pour lequel le tournage a commencé par une puja Mahurat suivie d’un tournage du premier jour sur place.

The Kerala Story, sorti plus tôt cette année, était un film controversé mais à succès qui a rapporté plus de Rs 300 crore sur un budget de Rs 20 crore. Le film, qui raconte l’histoire de femmes du Kerala attirées par l’Etat islamique, a fait l’objet d’appels au boycott, d’allégations de propagande et de plusieurs procès avant sa sortie. Cependant, le bouche à oreille en a fait le film le plus rentable de l’année.





Aujourd’hui, l’équipe derrière le film se réunit. Jeudi, le tournage de Bastar : The Naxal Story a commencé aujourd’hui avec Mahurat Puja, en présence de Vipul Amrutlal Shah, Aashin A. Shah de Sunshine Pictures, du réalisateur Sudipto Sen et de l’actrice Adah Sharma. Juste après la puja, Adah Sharma a tiré son premier cliché sur place. Alors que le tournage du film commençait, l’actrice a livré son premier dialogue pour le film et elle a été vue enfilant un pantalon militaire, un t-shirt commando noir et un bandhana de type commando. Cela a en effet piqué l’enthousiasme de regarder le film.

Produit par Vipul Amrutlal Shah et coproduit par Aashin A. Shah, Bastar : The Naxal Story est réalisé par Sudipto Sen et aura Adah Sharma en tête. Réalisé sous la bannière de Sunshine Pictures, le film est réalisé en association avec Last Monk Media. Le film sortira le 5 avril 2024.