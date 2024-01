Après TDP, JSP, BJP et BRS, Ravela lorgne désormais sur le YSRCP

Ravela Kishore Babu, officier de l’Indian Railway Traffic Service (IRTS), devenu homme politique et ancien ministre de l’Andhra Pradesh, est connu pour changer de parti politique aussi souvent que ses manteaux.

Kishore Babu, entré en politique en 2013, a jusqu’à présent changé de parti jusqu’à quatre.

Il est maintenant prêt à rejoindre très bientôt le cinquième parti – le parti du Congrès YSR, car il a récemment commencé à saluer la politique du président du parti et ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy.

Kishore Babu a rejoint le TDP et a contesté les élections législatives de 2014 dans la circonscription de Prathipadu, dans le district de Guntur. Il a été intronisé au cabinet Chandrababu Naidu en tant que ministre de la protection sociale.

Cependant, il était mécontent que Naidu l’ait exclu du cabinet dans le cadre d’un remaniement ministériel. En quelques mois, il a quitté le TDP et a rejoint le parti Jana Sena avant les élections législatives de 2019 dans l’AP.

Mais après avoir perdu les élections, Kishore Babu a quitté le parti Jana Sena et a rejoint le parti Bharatiya Janata. Mais il s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas grand-chose à faire au sein du BJP non plus.

Il s’est tenu à l’écart des activités du parti pendant un certain temps.

En 2023, il rejoint le Bharat Rashtra Samithi dirigé par l’ancien ministre en chef du Telangana, K Chandrasekhar Rao, qui envisage d’étendre son parti à différents États, dont l’Andhra Pradesh.

Mais le BRS n’a aucune activité dans l’Andhra Pradesh et après que le parti a perdu le pouvoir à Telangana en décembre de l’année dernière, il a pratiquement fermé ses portes en AP. Ainsi, Kishore Babu s’est retrouvé une fois de plus au chômage en politique.

Aujourd’hui, il se tourne vers le YSRCP au pouvoir. Lundi, Kishore Babu a fait l’éloge de Jagan, affirmant qu’il avait donné la véritable définition d’un État-providence.

« Alors que Naidu estimait que seul le développement aiderait les pauvres à devenir riches, Jagan estime que le gouvernement devrait directement bénéficier aux pauvres à travers des programmes de protection sociale », a-t-il déclaré.

Il a allégué que la philosophie de Naidu aidait les riches à devenir plus riches et que les pauvres devenaient plus pauvres, tandis que la politique de Jagan aiderait les pauvres à devenir riches directement.

“C’est pourquoi je suis attiré par le YSRCP”, a-t-il déclaré.

En tout cas, Kishore Babu n’a cette fois aucune chance d’obtenir le ticket pour la soirée YSRCP, la sélection étant plus ou moins bouclée. Il doit attendre le retour de Jagan au pouvoir pour obtenir un poste.

Mais si Jagan ne revient pas au pouvoir, il n’est pas surprenant que Kishore Babu revienne dans son parti parent – ​​le TDP ou son partenaire d’alliance Jana Sena !