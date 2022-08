Après Taïwan, Pelosi en Corée du Sud pour rencontrer des dirigeants politiques

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, rencontrera jeudi les principaux dirigeants politiques sud-coréens, un jour après avoir conclu sa visite de haut niveau à Taïwan en renouvelant l’engagement «à toute épreuve» de Washington à défendre la démocratie sur le gouvernement autonome. l’île malgré les protestations véhémentes de la Chine.

Pelosi et d’autres membres du Congrès se sont envolés pour la Corée du Sud mercredi soir dans le cadre de leur tournée asiatique qui les a déjà conduits à Singapour, en Malaisie et à Taïwan. Après la Corée du Sud, ils se rendront au Japon.

Jeudi, Pelosi rencontrera le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin Pyo et d’autres membres du Parlement pour des entretiens sur la sécurité régionale, la coopération économique et les questions climatiques, selon le bureau de Kim.

Plus tard dans la journée, Pelosi prévoyait de visiter une zone frontalière intercoréenne contrôlée conjointement par le Commandement américain de l’ONU et la Corée du Nord, a déclaré un responsable sud-coréen demandant l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias à ce sujet. .

Si cette visite se produit, Pelosi serait l’Américain au plus haut niveau à se rendre dans la zone de sécurité commune depuis que le président Donald Trump s’y est rendu en 2019 pour une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Située à l’intérieur de la zone démilitarisée de 4 kilomètres (2,5 miles) de large, une zone tampon créée à la fin de la guerre de Corée de 1950-1953, la JSA est le site d’effusions de sang passées et le lieu de nombreux pourparlers. Les présidents américains et d’autres hauts responsables se sont souvent rendus dans la JSA et dans d’autres zones frontalières pour réaffirmer leur engagement en matière de sécurité envers la Corée du Sud.

Mercredi, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a critiqué les États-Unis à propos du voyage de Pelosi à Taiwan, affirmant que “la situation actuelle montre clairement que l’ingérence impudente des États-Unis dans les affaires intérieures d’autres pays”.

Jeudi après-midi également, Pelosi s’entretiendra par téléphone avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui est en vacances cette semaine, selon le bureau de Yoon. Aucune rencontre en tête-à-tête n’a été organisée entre eux. Yoon, un conservateur, a pris ses fonctions en mai avec le vœu de renforcer l’alliance militaire de la Corée du Sud avec les États-Unis et d’adopter une ligne plus dure face aux provocations nord-coréennes.

La visite de Pelosi à Taïwan, la première d’un président sortant de la Chambre en 25 ans, a exaspéré la Chine, qui considère la nation insulaire comme une province séparatiste à annexer par la force si nécessaire. La Chine considère les visites à Taiwan par des responsables étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

“Aujourd’hui, le monde est confronté à un choix entre la démocratie et l’autocratie”, a déclaré Pelosi dans un bref discours lors d’une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen mercredi. “La détermination de l’Amérique à préserver la démocratie, ici à Taiwan et dans le monde, reste à toute épreuve.”

L’administration Biden et Pelosi ont déclaré que les États-Unis restaient attachés à la politique dite d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei. L’administration a découragé mais n’a pas empêché Pelosi de visiter.

En réponse au voyage de Pelosi à Taïwan, la Chine a annoncé qu’elle lancerait ses plus grandes manœuvres militaires visant Taïwan depuis plus d’un quart de siècle. La Chine a également déjà fait voler des avions de combat et d’autres avions de guerre vers Taïwan et a bloqué les importations d’agrumes et de poisson en provenance de Taïwan.

Tsai a fermement repoussé les exercices militaires de Pékin, dont certaines parties entreront dans les eaux taïwanaises.

“Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas”, a déclaré Tsai lors de sa rencontre avec Pelosi. “Nous maintiendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à maintenir la ligne de défense de la démocratie.”

À Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a cherché à apaiser les craintes. Il a déclaré mercredi à ABC “Good Morning America” ​​que les responsables américains “ne croient pas que nous soyons au bord du gouffre maintenant, et il n’y a certainement aucune raison pour que quiconque parle d’être au bord du gouffre à l’avenir”.

Répondant aux menaces de Pékin, Pelosi a déclaré qu’elle espérait qu’il était clair que bien que la Chine ait empêché Taïwan d’assister à certaines réunions internationales, “qu’ils comprennent qu’ils ne feront pas obstacle aux personnes qui viennent à Taïwan en signe d’amitié et de soutien”.

Pelosi a noté que le soutien du Congrès à Taïwan est bipartite et a salué la démocratie de l’île. Elle s’est abstenue de dire que les États-Unis défendraient militairement Taïwan et a souligné que le Congrès est “engagé dans la sécurité de Taïwan, afin que Taïwan puisse se défendre le plus efficacement possible”.

Son objectif a toujours été le même, a-t-elle déclaré, remontant à sa visite de 1991 sur la place Tiananmen à Pékin, lorsqu’elle et d’autres législateurs ont déployé une petite banderole soutenant la démocratie deux ans après une répression militaire sanglante contre les manifestants sur la place. Cette visite portait également sur les droits de l’homme et sur ce qu’elle a qualifié de dangereux transferts de technologie vers des «pays voyous».

Le voyage de Pelosi a accru les tensions américano-chinoises plus que les visites d’autres membres du Congrès en raison de sa position de chef de la Chambre des représentants. Le dernier orateur de la Chambre à se rendre à Taïwan était Newt Gingrich en 1997.

La Chine et Taïwan, qui se sont séparés en 1949 après une guerre civile, n’ont pas de relations officielles mais des liens commerciaux de plusieurs milliards de dollars.

__

Wu a rapporté de Taipei Taiwan.

Hyung-jin Kim et Huizhong Wu, Associated Press