Après Taare Zameen Par, Aamir Khan annonce Sitaare Zameen Par, les acteurs disent que ce film va vous faire rire : Regardez

Aamir Khan a annoncé le nouveau film Sitaare Zameen Par et a promis que même si le thème du nouveau film est similaire à Taare Zameen Par, Sitaare Zameen Par fera rire le public.

En 2007, Aamir Khan a stupéfié les cinéphiles avec son film dramatique émouvant Taare Zameen Par (TZP). En 2023, Aamir a décidé de réaliser un autre projet, similaire à son film de 2007, et il l’a nommé Sitaare Zameen Par. L’acteur-réalisateur-producteur a récemment assisté à un conclave et a dévoilé son prochain projet. Le nom et le thème de Sitaare Zameen Par sont inspirés de son film de 2007. Pour les non avertis, Taare Zameen Par marque également les débuts en tant que réalisateur d’Aamir.

Alors qu’il assistait au conclave de News18, Aamir Khan a dévoilé le nouveau projet et a déclaré : « Je n’en ai pas parlé publiquement et je ne pourrai pas non plus en dire grand-chose maintenant. Mais je peux dire le titre. Le titre du film est ‘ Sitaare Zameen Par’. Vous devez vous souvenir de mon film Taare Zameen Par et le nom de ce film est ‘Sitaare Zameen Par’ car nous avançons de 10 pas avec le même thème. » Aamir a en outre ajouté que Taare Zameen Par faisait pleurer les gens et que ce film les ferait rire.

Partageant plus de détails sur le projet, Aamir a ajouté : « Le thème est le même, c’est pourquoi nous avons soigneusement gardé ce nom. Nous avons tous des défauts, mais nous avons tous aussi quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous faisons avancer ce thème. » Dans le film de 2007, Ram Shankar Nikumbh d’Aamir aide Ishaan Awasthy. Aamir a révélé ce qui serait différent dans Sitaare Zameen Par : « Dans Sitaare Zameen Par, ces 9 garçons qui ont leurs propres problèmes m’aident. C’est le contraire. »

Sur le plan du travail, Aamir a été vu pour la dernière fois à Laal Singh Chaddha. L’adaptation officielle de Forrest Gump a échoué au box-office et l’acteur a pris un congé sabbatique. Cependant, Aamir produit Lahore 1947 de Sunny Deol, réalisé par Rajkumar Santoshi.