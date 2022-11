Après Swift Return, Iger fait face aux défis à long terme de Disney

Robert A. Iger a évolué à la vitesse de la lumière sur deux fronts au cours de ses premières 24 heures en tant que nouveau-ancien directeur général de Disney. Il a cherché à rétablir la stabilité – en rapprochant l’équipe de direction principale, en dégageant un sentiment de sécurité patriarcal dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise – tout en annonçant des changements organisationnels et opérationnels conçus pour “honorer et respecter” les moteurs créatifs de l’entreprise, ses studios de cinéma et de télévision. .

Alors qu’est-ce qui vient ensuite?

M. Iger, 71 ans, était à la retraite complète de la Walt Disney Company depuis seulement 11 mois. Il a transmis le poste de directeur général à son successeur trié sur le volet, Bob Chapek, en février 2020, mais est resté jusqu’à la fin de l’année dernière en tant que président exécutif très actif. Il avait passé ses deux dernières années profondément concentré, comme il l’a dit avant de s’éloigner, “du côté créatif de notre entreprise”, en s’assurant que “nos pipelines créatifs sont dynamiques”.

Mais il est revenu dans un Disney très différent.

Le moral a rarement été plus bas, selon des personnes au sein de l’entreprise, le résultat d’un cours de l’action qui est tombé à environ 96 $ contre 197 $ au cours des 20 derniers mois, dévastant les options d’achat d’actions accordées à certains cadres supérieurs de Disney dans le cadre de leur rémunération. Au cours des 15 années de M. Iger en tant que directeur général (2005 à 2020), Disney s’est habitué à gagner et gagner et gagner. En 2019, la société a diffusé sept films qui ont chacun collecté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Aucun autre studio n’en avait plus d’un; la plupart n’en avaient pas.

Plusieurs des lieutenants et exécuteurs les plus fiables de M. Iger ont pris leur retraite, notamment Alan N. Braverman, avocat général de longue date de Disney, et Zenia B. Mucha, qui a passé 19 ans en tant que directrice des communications de Disney et son principal protecteur de marque. Disney est endetté – plus de 45 milliards de dollars – à cause de la pandémie et à cause de l’acquisition de 71,3 milliards de dollars des actifs de 21st Century Fox en 2019, ce qui rend difficile pour M. Iger de poursuivre de nouvelles acquisitions. (Certains analystes pensent que Disney serait bien adapté en ajoutant une société de jeux comme Roblox à son portefeuille.)