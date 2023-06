Après Sumbul Touqeer Khan, son père parle de son mariage ; dit, ‘Ghabrahat ho rahi hai’

Sumbul Toukir Khan qui a laissé un impact avec ses côtelettes d’actrice à Imlie est devenue un visage très populaire. Son entrée dans Grand Patron 16 a porté sa célébrité à un nouveau niveau. Avec elle, le père Touqeer Hassan est également devenu un visage connu car il s’est avéré être un système de soutien constant pour Sumbul lorsqu’elle était à l’intérieur de la maison controversée. Aujourd’hui, des informations ont révélé que Sumbul Touqeer Khan et sa sœur se préparaient pour le mariage de leur père. Il se serait séparé de son ex-femme alors que Sumbul avait 6 ans. L’actrice et sa sœur sont ravies de voir leur père se remarier.

Le père de Sumbul Touqeer Khan parle de son mariage

Maintenant, Touqeer Hassan a parlé de son mariage. Au portail d’informations sur le divertissement Etimes, il a déclaré que Sumbul et sa sœur voulaient le voir marié depuis 10 ans. De plus, il a ajouté en plaisantant qu’il s’agit d’un complot planifié par les sœurs et son frère aîné. Sans divulguer grand-chose sur sa future épouse Nilofer, il a dit: « Yeh inki saazish hai, a dit à papa ke saath milkar, ghabrahat ho rahi hai. » Selon les rapports, le mariage aura lieu la semaine prochaine. Apparemment, Nilofer est officiellement séparée de son mari et a une fille. Plus tôt, Sumbul Touqeer Khan a exprimé sa joie d’avoir accueilli une sœur à la maison.

Les retombées de Sumbul Touqeer-Fahmaan Khan

Pendant ce temps, Sumbul Touqeer Khan et son père sont restés dans l’actualité à cause de Fahmaan Khan. Il a partagé l’espace d’écran avec Sumbul à Imlie et les deux départs ont réussi à créer un grand lien. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde, mais ils se sont récemment disputés. Dans une interview, Fahmaan a déclaré que c’était parce que son père était en colère contre lui que Sumbul n’avait pas fait le clip vidéo avec Tabish Pacha. Hier soir, Sumbul et son père étaient présents aux International Iconic Awards 2023 où il a parlé des retombées de l’actrice avec Fahmaan. Il a été cité en disant: « Ye bachon ki baatein hain bachon ko hi handle karne do na. Jab m’a dit hêtre khudenge à mamla kharab ho jayega ». Sumbul et Fahmaan allaient apparaître dans un autre clip vidéo mais il semble que cela va arriver.