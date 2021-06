Après Suhana Khan, Khushi Kapoor canalise son Ariana Grande intérieure après avoir «écouté» la pop star pendant une journée

La sœur cadette de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, a montré son côté élégant sur Instagram. L’enfant vedette a rendu sa page publique il y a quelques mois et depuis lors, ses publications sont devenues virales en un rien de temps. Récemment, Khushi est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo canalisant son Ariana Grande intérieure. Elle a posté une photo en gros plan dans laquelle elle coiffait ses cheveux en une queue de cheval haute, tout comme la pop star.

Sur la photo, Khushi porte un chouchou rose autour de ses cheveux et a également opté pour des yeux charbonneux roses. Elle portait même des lentilles marron doré et complétait son look avec des ongles rouges et des lèvres brillantes. Khushi a enfilé une robe dos nu sur la photo. Elle l’a légendé comme « Moi après avoir écouté Ariana Grande pendant une journée ».

Pendant ce temps, Khushi termine actuellement ses études à New York et prévoit de suivre les traces de sa mère Sridevi et de sa sœur Janhvi pour devenir actrice.

Il y a un an, l’enfant vedette s’était adressé aux trolls qui l’avaient taquinée pour ne pas « ressembler » à sa mère Sridevi.

Elle a écrit sur sa page Instagram : « Les gens me bluffent toujours. Je suis un peu timide et maladroite. De toute évidence, parfois, la haine vous atteint, surtout étant si jeune. Je veux juste que les gens sachent que je suis un personne réelle. Je ne savais pas vraiment comment gérer ça, donc mes problèmes d’estime de soi et mes insécurités en découlent. Enfant, cela a affecté la façon dont je voyais mes parents. Je ne ressemblais pas à ma mère et je Je ne ressemble pas à ma sœur, alors parfois, les gens le faisaient remarquer et se moquaient de moi. Je n’étais pas le plus sain à ce sujet à un moment donné et cela affectait la façon dont je mangeais et la façon dont je m’habillais.