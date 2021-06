Après Sophia, les décideurs s’apprêtent à lancer «Grace», le robot de soins de santé pour aider en cas de pandémie

L’équipe de Hong Kong à l’origine du célèbre robot humanoïde Sophia lance un nouveau prototype, Grace, destiné au marché de la santé et conçu pour interagir avec les personnes âgées et celles isolées par la pandémie de COVID-19. Vêtue d’un uniforme d’infirmière bleu, Grace a des traits asiatiques, des cheveux châtains mi-longs et une caméra thermique dans la poitrine pour prendre votre température et mesurer votre réactivité. Elle utilise l’intelligence artificielle pour diagnostiquer un patient et peut parler anglais, mandarin et cantonais.

« Je peux rendre visite aux gens et égayer leur journée avec une stimulation sociale … ​​mais je peux aussi faire de la thérapie par la parole, prendre des lectures bio et aider les prestataires de soins de santé », a déclaré Grace à Reuters alors qu’elle se tenait à côté de sa « soeur », Sophia, dans le créateur Hanson Robotics’ Atelier de Hong-Kong.

La ressemblance de Grace avec un professionnel de la santé et sa capacité d’interaction sociale visent à alléger le fardeau du personnel hospitalier de première ligne débordé pendant la pandémie, a déclaré le fondateur David Hanson.

« Une apparence humaine facilite la confiance et l’engagement naturel, car nous sommes câblés pour les interactions humaines face à face », a déclaré Hanson, expliquant comment Grace peut simuler l’action de plus de 48 muscles faciaux majeurs et a un comportement réconfortant conçu pour ressemblent un peu à des personnages d’anime, souvent une fusion de styles asiatiques et occidentaux.

Awakening Health a l’intention de produire en masse une version bêta de Grace d’ici août, a déclaré David Lake, directeur général de la coentreprise entre Hanson Robotics et Singularity Studio, et il est prévu de la déployer pleinement l’année prochaine dans des endroits tels que Hong Kong, Chine continentale , Japon et Corée.

Le coût de fabrication des robots, qui s’apparente désormais au prix des voitures de luxe, diminuera une fois que l’entreprise fabriquera des dizaines ou des centaines de milliers d’unités, a ajouté Hanson.

Le lancement de Grace intervient alors que l’impact mondial du coronavirus a rendu urgent le besoin de robots humanoïdes, a déclaré Kim Min-Sun, professeur de communication à l’Université d’Hawaï.

Coincés à la maison pendant les blocages de COVID-19, de nombreuses personnes ont vu leurs états mentaux affectés par des pensées négatives.

« S’ils peuvent obtenir de l’aide grâce au déploiement de ces robots sociaux dans des environnements intimes, cela aura certainement un impact positif sur la société », a-t-elle déclaré.

