Après six ans, le sommet de l’ONU sur le climat revient en Afrique

MOMBASA, Kenya (AP) – Le sommet des Nations Unies sur le climat est de retour en Afrique après six ans et quatre conférences européennes consécutives.

La 27e Conférence annuelle des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – mieux connue sous le nom de COP27 – se tiendra dans la ville balnéaire de Charm el-Cheikh en Égypte et débutera la semaine prochaine. Elle a été qualifiée de « COP africaine », les responsables et les militants espérant que le lieu de la conférence signifiera que les intérêts du continent seront mieux représentés dans les négociations sur le climat.

Les hôtes égyptiens ont déclaré que la réunion représente une occasion unique pour l’Afrique d’aligner les objectifs en matière de changement climatique sur les autres objectifs du continent, comme l’amélioration du niveau de vie et la résilience des pays face aux conditions météorologiques extrêmes. Les organisateurs attendent plus de 40 000 participants, le nombre le plus élevé jamais enregistré pour un sommet sur le climat sur le continent.

Depuis la première itération de la conférence à Berlin en 1995, le sommet de l’ONU sur le climat continue de tourner chaque année entre les cinq régions classées par l’ONU : Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Europe centrale et orientale et Europe occidentale. C’est la cinquième fois qu’un pays africain organise le sommet de l’ONU sur le climat, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Kenya étant tous d’anciens hôtes.

Le premier sommet africain, tenu à Marrakech en 2001, a adopté des accords historiques sur le financement climatique et pris d’autres décisions clés sur l’utilisation des terres et la foresterie. Les trois réunions suivantes sur le continent ont connu un certain succès sur des questions telles que l’adaptation au changement climatique, la technologie et l’ensemencement de l’Accord de Paris en 2015 des années plus tôt. Marrakech est également la dernière ville africaine à accueillir l’événement, après avoir accueilli une deuxième COP en 2016, qui visait à mettre en œuvre certains des objectifs de Paris.

L’Accord de Paris, considéré comme un succès majeur des sommets de l’ONU sur le climat, a vu les nations convenir de limiter le réchauffement à “bien en dessous” de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit), dans le but de le limiter à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit).

Et bien que les experts ne s’attendent pas à ce que l’accord entre les pays atteigne la même ampleur que Paris, les espoirs sur le continent sont grands pour la conférence à venir.

Mithika Mwenda, qui dirige l’Alliance panafricaine pour la justice climatique, a déclaré à l’Associated Press que le sommet “présente une opportunité unique de placer l’Afrique au centre des négociations mondiales sur le climat” et a espéré que la conférence “sert vraiment le peuple africain”.

Mwenda a déclaré que les “besoins et circonstances particuliers” du continent doivent être pris en compte car il tente à la fois d’accroître l’accès à l’électricité pour des millions de personnes tout en luttant contre le changement climatique et en limitant l’utilisation des combustibles fossiles.

Il a ajouté que les négociations doivent donner la priorité à la façon dont les pays vulnérables s’adapteront au changement climatique, aborder la compensation des pays très polluants vers les plus pauvres, connue sous le nom de “pertes et dommages”, et rechercher des voies de financement pour à la fois passer à une énergie plus propre et renforcer la résilience au climat. monnaie. De nombreux pays en développement se tournent vers les États-Unis et une grande partie de l’Europe, qui ont contribué à la plus grande part des émissions au fil du temps, pour payer les dommages causés par le changement climatique.

Jusqu’à présent, les promesses des pays riches en matière de financement climatique, telles que la promesse de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à atteindre leurs objectifs climatiques, n’ont pas été tenues. Les organisateurs égyptiens ont déclaré que le sommet devrait se concentrer sur la manière dont les pays peuvent mettre en œuvre les engagements pris les années précédentes.

“Les espoirs de l’Afrique pour la COP27 sont qu’il doit y avoir des progrès vers un nouvel objectif sur le financement”, a déclaré Jean-Paul Adam, qui dirige la division du changement climatique à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, ajoutant qu’il doit y avoir “une clarté sur ce que seront fournis sous forme de subventions et ce qui sera fourni sous forme de prêts concessionnels et le reste étant traité par des investissements prudentiels du secteur privé.

Il incombe également aux pays industrialisés de réduire rapidement les émissions afin que l’objectif climatique mondial de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius puisse être atteint, a déclaré Mwenda. Les pays africains ne représentent que 3 % des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre, mais les experts affirment qu’ils sont très vulnérables aux impacts du changement climatique, en grande partie parce qu’ils n’ont pas la capacité de s’adapter rapidement au réchauffement climatique.

La conférence sur le climat sera un véritable test de l’engagement des dirigeants mondiaux à lutter contre le changement climatique, a déclaré Landry Ninteretse, directeur régional du groupe environnemental 350Africa.org.

“Nous sommes fatigués des années de paroles creuses et de promesses non tenues”, a déclaré Ninteretse. “Nous n’exigeons plus rien d’autre que des mécanismes de financement solides qui traitent les pertes et les dommages de manière équitable, accessible et transparente.”

Ninteretse a convenu que “les plus gros émetteurs doivent s’engager à réduire rapidement leurs émissions” et “aider les nations les plus vulnérables au changement climatique” en finançant des initiatives climatiques.

Les COP précédentes ont vu des désaccords et des positions radicales émerger alors que les intérêts nationaux s’affrontent, une préoccupation pour ceux qui espèrent que des résultats tangibles sortiront des négociations.

“Les discussions ont tendance à être prolongées, intransigeantes et parfois acrimonieuses”, a déclaré Mwenda, un vétéran du circuit des négociations sur le climat. “Mais en 2015, le monde a ratifié l’Accord de Paris, qui a été une étape importante.”

Mais le succès de la COP à Paris a été l’exception plutôt que la règle, disent les experts, avec beaucoup de travail à faire pour lutter contre le changement climatique.

“Les négociations ont duré trois décennies, mais les impacts de la crise climatique, qui se manifestent par des inondations, des sécheresses, entre autres extrêmes, persistent”, a déclaré Mwenda.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press