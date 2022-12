Après Singham et Simmba, les univers Cirkus et Golmaal sont-ils prêts à s’unir ?

Golmaal 5 : La bande-annonce du prochain film de Ranveer Singh, Circus, est sortie et les gens ont pu voir un aperçu de Golmaal dans la bande-annonce. Dans une conversation spéciale avec Bollywood Life, la star de Golmaal Tusshar Kapoor a rompu son silence et a déclaré que Golmaal 5 viendrait certainement. Non seulement cela, il a également déclaré que seul Rohit Shetty annoncerait le film. Non seulement cela, il a également donné sa réaction sur la bande-annonce du prochain film de Ranveer Singh, Circus. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.