Après ‘Sherni’, Vidya Balan parle franchement des lionnes de la vraie vie | Films Actualités

New Delhi: Vidya Balan, qui fait actuellement l’éloge de la sortie de son thriller d’action « Sherni », dit qu’elle pense que chaque femme est une lionne dans la vraie vie, un peu comme le personnage qu’elle a joué dans le film.

« Chaque femme est une » Sherni « . Certaines d’entre elles sont audacieuses et dures à cuire, tandis que d’autres sont introverties comme Vidya Vincent, mais est-ce que cela les rend inférieures ? Je pense qu’elles ont la capacité de faire les bonnes tâches de la bonne manière- — même si cela la rend passible de sanctions », déclare Vidya dans une conversation avec ANI.

L’acteur interprète le personnage de Vidya Vincent, un officier forestier intègre, qui s’attaque aux bêtes brutales des barrières sociales imposées par la société patriarcale et les attitudes nonchalantes au sein de son département.

« Vincent obtient un transfert dans le film mais elle continue à travailler avec honnêteté ! Donc, je pense que chaque femme est une » Sherni « », déclare Vidya à propos de l’histoire fictive qui raconte le voyage d’un agent forestier qui cherche l’équilibre dans un monde du conflit homme-animal.

L’acteur a également partagé qu’elle était ravie de signer le film réalisé par Amit V. Masurkar en raison du concept selon lequel le film serait tourné dans une jungle.

« Amit n’avait pas le script quand il est venu me voir, il m’a juste raconté l’intrigue et le concept du film et j’ai été tellement impressionné par le fait même qu’il sera tourné dans une vraie jungle », a déclaré le 42 acteur de -ans.

Le film présente l’incroyable voyage de Vidya, qui se déroule dans un monde plein de personnages originaux mais pertinents, alors qu’elle navigue dans son mariage avec son travail plutôt inhabituel, tout en essayant de résoudre le conflit homme-animal.

Le film a également un mélange éclectique d’acteurs comme Sharad Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi dans des rôles clés.

Sur une note connexe, Vidya a également partagé son enthousiasme lors du lancement de la bande-annonce du film plus tôt et a déclaré: « Le film traite d’un sujet sensible qui touche au respect, à la compréhension mutuelle et à la coexistence, pas seulement entre l’homme et l’animal, mais aussi entre humains. Cela me procure une immense joie de présenter ce personnage et cette histoire uniques au public mondial via Amazon Prime Video et j’espère les engager de manière inattendue. «

Réalisé par Amit Masurkar de la renommée de ‘Newton’, le film sera présenté en première sur Amazon Prime Video. Produit par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Vikram Malhotra et Amit Masukar, le film est sorti sur Amazon Prime Video le 18 juin, à travers le monde dans plus de 240 pays.