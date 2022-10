Après Sherlyn Chopra, l’actrice de Diya Aur Baati Hum Kanishka Soni dit que Sajid Khan voulait voir son ventre nu; partage l’épreuve en vidéo

actrice de télévision Kanishka Soni est connue pour ses émissions comme Diya Aur Baati Hum, Devon Ke Dev Mahadev, Do Dil Ek Jaan, Pavitra Rishta pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a accusé le cinéaste Sadjid Khan de se comporter de manière inappropriée. Elle a dit qu’il l’avait invitée chez elle et lui avait donné l’espoir de la caster. Il a commencé à faire des demandes bizarres. L’actrice a révélé qu’elle avait parlé de l’incident après 14 ans lorsqu’elle l’avait vu dans le Grand Patron 16 loger.

Kanishka a posté un clip où on peut la voir raconter l’expérience horrible qu’elle a eue avec Khan en 2008. Dans le clip, Kanishka a mentionné qu’elle avait été appelée au domicile de Khan à Juhu en 2008. Quand elle a dit qu’elle ne voulait pas aller, il lui a assuré qu’elle n’avait pas à s’inquiéter car il restait avec sa mère. Lorsque l’actrice a rencontré Sajid, on lui a dit de montrer son ventre.

Parallèlement au clip, Kanishka, dans sa longue note, a expliqué à quel point elle ne se sent pas en sécurité dans son propre pays, car ces personnes puissantes peuvent la tuer à tout moment. Elle a écrit en disant qu’elle a très peur de révéler le nom de la personne dont elle a parlé dans de multiples interviews. Elle a révélé qu’on lui avait dit de lever le haut pour obtenir un rôle dans son film. Elle a trouvé le courage de parler du poste d’expérience qu’elle a vu Sajid à la télévision nationale.

Regardez la vidéo de Kanishka Soni accusant Sajid Khan.

Dans le clip, l’actrice a en outre révélé qu’elle ne se sentait pas en sécurité et qu’elle n’avait aucun espoir des lois indiennes et du gouvernement lui-même. Elle n’a confiance qu’en Dieu et sait que le tout-puissant l’aidera dans les luttes qu’elle a dû subir. L’actrice a également révélé qu’elle sentait que la déesse résidait en elle et qu’elle était prête à punir le coupable.