Près d’un an après la diffusion de «Shakuntala Devi», un autre film vedette de Vidya Balan sort en version numérique. Oui, nous parlons de «Sherni» dans lequel l’acteur joue le rôle d’un officier forestier debout qui lutte pour l’équilibre dans un monde de conflit homme-animal tout en cherchant également sa véritable vocation dans un environnement hostile. Le film devrait être diffusé sur Amazon Prime Video à partir de juin 2021.

Parallèlement à l’annonce, les fabricants ont également dévoilé une affiche dans laquelle Vidya est vue tenant un talkie-walkie tout en étant capturée dans un viseur. «Sherni» est réalisé par le talentueux cinéaste Amit Masurkar et produit par T-Series et Abundantia Entertainment. Le film a également une distribution d’ensemble puissante composée d’artistes polyvalents tels que Sharad Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi.

Dans un communiqué, Vikram Malhotra, le producteur et PDG d’Abundantia Entertainment a déclaré: « Après la collaboration fructueuse et très appréciée pour ‘Shakuntala Devi’ en 2020, je suis ravi de m’associer à nouveau avec Amazon Prime Video alors que nous prenons le dernier d’Abundantia Entertainment ‘Sherni’ est l’une des histoires les plus spéciales et les plus importantes sur lesquelles nous avons travaillé et la vision évocatrice d’Amit sur un sujet très pertinent, mêlée à sa satire de marque, fera une montre convaincante. Je suis aussi très excité pour les fans de Vidya Balan de la voir dans l’avatar unique d’un officier forestier. J’ai hâte de voir le « Premier jour, premier flux » de « Sherni ». «

Alors que le chef de la série T, Bhushan Kumar, a déclaré: «Sherni» est l’un des films les plus non conventionnels et les plus attrayants que j’ai eu la chance de produire et je suis ravi qu’il soit présenté en première sur Amazon Prime Video alors que le film se rendra à un public mondial. Comme toujours, ce fut un plaisir absolu de collaborer avec Vikram et j’ai hâte de créer un contenu plus divertissant et exceptionnel avec Abundantia Entertainment. «