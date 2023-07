Après Shah Rukh Khan, Varun Dhawan travaillera avec Atlee dans son prochain; date de sortie dépassée

Varun Dhawan a annoncé son prochain après Bawaal. Et le jeune acteur va travailler avec nul autre que Atlée qui se prépare pour Jawan avec Shah Rukh Khan maintenant. Oui, tu l’as bien lu. C’est une période passionnante pour tous les cinéphiles en ce moment. Non seulement les acteurs mais aussi les réalisateurs élargissent leurs horizons et travaillent sur différents projets et sujets. Atlee, qui travaillait jusqu’à présent dans l’industrie du Sud, travaille désormais également avec des stars de Bollywood. Varun Dhawan est le prochain sur la liste après Shah Rukh Khan.

Varun Dhawan travaillera avec le réalisateur de Jawan Atlee

Varun Dhawan a fait la une des journaux du divertissement pour sa prochaine annonce de film. Varun va travailler dans VD 18. Le film, selon les rapports, va être un artiste d’action. Atlee ne réalisera pas le film contrairement à Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi avec Jawan. Atlee produira le film aux côtés de Murad Khetani. Le film sera réalisé par le cinéaste Kee Kalees. Ils ont également verrouillé la date de sortie. Le film VD18 sortira le 31 mai 2024. La principale dame du film n’a pas encore été verrouillée. L’analyste commercial Taran Aadarsh ​​a partagé l’annonce. Découvrez les tweets ici :

VARUN DHAWAN STAR DANS LA PRÉSENTATION D’ATLEE 31 MAI 2024 SORTIE Murad Khetani [Cine1 Studios] et Priya Atlee [A For Apple Studios] unissez-vous pour un artiste d’action, qui jouera #VarunDhawan Pas encore titré [#VD18]. Un #Atlee présentation, le film sera réalisé pic.twitter.com/SoaQUUWmaZ taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 2 juillet 2023

Le front de travail de Varun Dhawan

Varun Dhawan sera vu à Bawaal avec Janhvi Kapoor. Bawaal est réalisé par Nitesh Tiwari. Varun et Janhvi collaboreront pour la première fois. La bande-annonce du film Bawaal devrait sortir à Dubaï. Selon les rapports, la bande-annonce sera dévoilée le 8 juillet à Dubaï. Les fabricants devraient faire venir 150 à 200 fans pour le lancement de la bande-annonce. Ils ont choisi Dubaï car c’est un creuset de cultures et une importante population indienne.

Outre Bawaal, Varun Dhawan sera également vu à Bhediya. Pour la même, il collaborera avec Amar Kaushik et Dinesh Vijan. On ne sait pas si Varun se joindra à Kriti Sanon ou non. Mais les fans aimeraient les voir ensemble. Récemment, Varun a partagé une photo Polaroid de Kriti et a révélé qu’il tournait avec Kriti. Il semble que ce soit pour une annonce. Êtes-vous impatient de voir Varun Dhawan dans un avatar d’action ?