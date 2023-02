Après Shah Rukh Khan dans Jawan, le réalisateur Atlee travaillera-t-il ensuite avec Varun Dhawan ? Voici ce que nous savons

Le cinéaste sud Atlee Kumar a collaboré avec Shah Rukh Khan pour son prochain projet. Le duo s’est associé pour un thriller d’action intitulé Jawan qui mettra également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi. Depuis l’annonce du film, les fans attendent avec impatience Jawana après le succès retentissant de Pathaan. Bien qu’il y ait un long chemin vers la sortie, Atlee travaillera avec un autre acteur de Bollywood pour son prochain film après Jawan. Il aurait approché Varun Dhawan pour son prochain projet

Selon les rapports de Bollywood Hungama, Atlee et Varun se sont réunis pour un nouveau projet. Le duo est en pourparlers depuis un moment maintenant et Varun a donné un signal vert après de nombreuses discussions. L’acteur de Bhediya n’a pas encore signé les lignes pointillées mais a donné sa parole verbalement. Le jeune acteur a accepté de figurer dans le prochain film d’Atlee qui serait un remake de “Theri” de Thalapathy Vijay.

Atlee produira lui-même le film mais a également un autre producteur à bord. Il dirigera et financera l’entreprise en association avec Murad Khretani. Il prévoit de lancer le projet en juin ou septembre de cette année. Si l’on en croit les rapports, Atlee va maintenant collaborer avec Varun Dhawan pour un remake de son propre film tamoul de 2016, Theri, qui commencera à tourner cette année.

Theri est un thriller d’action titré par la superstar tamoule Thalapathy Vijay. Le film met également en vedette Samantha Ruth Prabhu et Ammy Jackson dans les rôles principaux. Ceci est également écrit et réalisé par Atlee Kumar et produit par Kalaipuli S, Thanu sous la bannière V Creations. Réalisé avec un budget de 75 crores, le film a rapporté en moyenne 80 crores de roupies au box-office.

Varun Dhawan sur le front du travail a reçu amour et adulation pour son dernier film Bhediya. Il se prépare maintenant pour la sortie de Bawaal aux côtés de Janhvi Kapoor. Le film réalisé par Nitesh Tiwari sortira cette année.