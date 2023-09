Après Shah Rukh Khan à Jawan, Aamir Khan va-t-il s’aventurer dans les films du sud de l’Inde avec CES projets ?

Il n’y a pas si longtemps, nous avons lu que Shah Rukh Khan et Salman Khan avaient rencontré Aamir Khan et l’avaient exhorté à faire un retour au cinéma. On le sait, il a été découragé après l’échec de Laal Singh Chaddha au box-office. Les films pan-indiens étant le mot à la mode, les cinéastes du sud de l’Inde font appel aux stars de Bollywood pour des camées ou des rôles principaux dans leurs films. Jackie Shroff a fait une apparition dans Jailer de Rajinikanth et Nelson Dilipkumar tandis que Sanjay Dutt sera considéré comme le principal antagoniste dans Leo de Thalapathy Vijay réalisé par Lokesh Kanagaraj. Shah Rukh Khan joue déjà Jawan avec un casting dominé par des acteurs et une équipe du sud de l’Inde.

Aamir Khan va-t-il se lancer dans l’industrie du sud de l’Inde ?

La célèbre maison de production AGS Productions soutient Thalapathy 68 et Thani Oruvan 2. Le premier film est réalisé par Venkat Prabhu. Le casting complet de ces deux films n’est pas encore définitif. Aishwarya Kalpathi d’AGS Productions a récemment rencontré Aamir Khan. Cela amène les fans à se demander si Aamir Khan fera partie du film Thalapathy Vijay ou Jayam Ravi. La dame a écrit qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle avait rencontré l’un des meilleurs acteurs du pays. On peut voir Aamir Khan avec elle dans une kurta imprimée.

Aamir Khan dans Thani Oruvan 2 ?

Thani Oruvan était un film sur un scientifique voyou joué par Arvind Swami. Jayam Ravi jouait le rôle d’un officier IPS Mithran tandis que Nayanthara jouait le rôle d’un médecin légiste. Arvind Swami était remarquable dans le rôle de Siddharth Abhimanyu. Beaucoup pensent qu’Aamir Khan pourrait jouer le méchant dans la suite du film Mohan Raja. Il a de nombreux fans dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Et s’il rejoint effectivement le film Thalapathy Vijay, alors les fans deviendront fous furieux. Emraan Hashmi, Arjun Rampal et Saif Ali Khan se lancent également dans l’industrie Telugu. Emraan fait partie du film Hungry Cheetah avec Pawan Kalyan en tête. Arjun Rampal fait un film avec Nandamuri Balakrishna tandis que Saif Ali Khan est dans Devara de Koratala Siva.