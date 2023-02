Après s’être séparée d’Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver avoue avoir visité un couvent pour demander conseil

Maria Shriver a parlé de son parcours de guérison après son divorce avec Arnold Schwarzenegger, et cela impliquait de visiter un couvent.

Après sa rupture avec l’ancien gouverneur de Californie Schwarzenegger, la journaliste de 67 ans a révélé qu’elle avait commencé à sentir qu’elle “avait la liberté ou la permission” de s’embrasser.

“Je me suis d’abord dit : ‘Oh, je ferais mieux d’y aller et de comprendre, quelle est la vérité ?'”, a déclaré Shriver lors d’une apparition sur le podcast “Making Space with Hoda Kotb”, lundi.

Dans sa mission de rechercher “la vérité”, Shriver a avoué qu’elle était allée dans un couvent.

“Je suis allée dans un couvent, un couvent cloîtré, et pour être en silence et chercher des conseils… La Révérende Mère m’a dit…” Je pense que vous êtes venu ici pour demander la permission “, a-t-elle partagé.

Shriver a continué à détailler son expérience et a souligné que sa visite était similaire à “une scène de” The Sound of Music “”.

Au cours de sa conversation avec la révérende mère, elle a dit à Shriver: “Vous ne pouvez pas venir vivre ici, mais vous avez la permission de sortir et de devenir Maria.”

Après avoir été submergée par l’émotion, Shriver a admis qu’elle avait fondu en larmes et qu’elle “sanglotait”.

“J’étais comme, ‘Qui est-ce?'” s’est demandé Shriver.

Elle a dit au milieu de sa conversation éclairante, Shriver a noté qu’elle sentait qu’elle n’avait “jamais donné [herself] permission de ressentir, d’être vulnérable, d’être faible, d’être mis à genoux, et le monde me l’a fait.”

Sur le chemin de Shriver vers la découverte de soi, elle était déterminée à passer à l’étape suivante après s’être séparée de Schwarzenegger.

“Puis je me suis dit : ‘D’accord, mon Dieu, allons-y. Je vais prendre ça et apprendre tout ce que je peux sur mon rôle et ce que je dois apprendre.'”

Elle a ajouté que pendant les périodes difficiles, lorsque “l’univers vous frappe [down]”, Shriver a décidé de se concentrer sur ce qu’elle a appris de l’expérience de son divorce.

“Je me suis donné la permission de commencer à apprendre.”

Shriver et Schwarzenegger, 75 ans, ont décidé d’arrêter en 2011 après 25 ans de mariage, invoquant des “différences irréconciliables”.

Les deux ont demandé le divorce après que Shriver a découvert que son ex-mari avait secrètement engendré un enfant avec la gouvernante de la famille Mildred Baena en 1996.

Après que l’infidélité de Schwarzenegger soit devenue publique, l’acteur de “The Terminator” a avoué avoir eu plusieurs liaisons avec d’autres femmes.

Dans ses mémoires, “Total Recall: My Unbelievably True Life Story”, Schwarzenegger a détaillé sa double vie, révélant qu’il avait eu une liaison avec une autre actrice alors qu’il était marié à Shriver au milieu de leur scandale public.

Schwarzenegger et Shriver partagent des fils, Patrick et Christopher, ainsi que leurs filles, Christina et Katherine, ensemble.

Schwarzenegger a également un cinquième enfant avec Baena, nommé Joseph, qui est un fanatique de fitness et acteur comme son père.