Aspirant l’air avec énormément de difficulté le soir du 2 mai, le capitaine indien de la Coupe Davis, Rohit Rajpal, a demandé à son frère de rassembler immédiatement toute la famille devant sa chambre afin qu’il puisse voir ses proches une dernière fois.

Le jeune frère de Rajpal, Rahul, l’a supplié de «ne pas abandonner».

Pendant 48 heures, lui et sa famille se sont débattus, ont littéralement supplié pour un lit avec de l’oxygène mais tous leurs appels ont été poliment refusés.

Depuis que son aide domestique Birju est décédée du redoutable COVID-19 le 28 avril, Rajpal savait que lui et sa famille étaient en danger puisque le défunt était en contact avec eux.

Le 25 avril, l’homme de 50 ans a reçu la confirmation qu’il avait lui aussi contracté la maladie. Il a d’abord eu une fièvre qui était gérable mais il ne savait pas que dans quelques jours, il serait «face à face» avec la mort.

Les appels adressés à des personnes influentes, dont au moins cinq présidents et propriétaires de grands hôpitaux de Delhi et de Gurugram, n’ont apporté aucun soulagement. Aucun lit avec oxygène n’était disponible car les hôpitaux étaient pleins de patients similaires.

Les tentatives désespérées pour obtenir l’injection antivirale de Remdesivir ont également échoué et si quelqu’un était prêt à donner, le devis donné à la famille pour une injection était de 60 000 roupies contre 3 000 roupies d’origine.

Giflé avec la cruelle réalité des temps, l’homme, qui est un BJP État exécutif, président de DLTA, trésorier de l’AITA et possède des actifs financiers d’une valeur de quelques centaines de crores, s’est rendu compte que la vie ne tient en fait qu’à un mince fil.

Aucune connexion, aucun pouvoir ou aucun argent ne pouvait lui prêter quelques respirations.

Puis un appel miraculeux est venu de son collègue du BJP Satish Upadhyay.

«Le téléphone était en mode haut-parleur. J’écoutais quand Satish bhai criait que je devais rejoindre le National Heart Institute à l’est de Kailash, enfin un lit a été arrangé. Mais j’ai réalisé que je ne pouvais pas marcher, qu’il n’y avait pas d’air dans mes poumons et pas d’énergie dans le corps pour sortir de ma chambre », raconte Rajpal.

Une flotte de voitures de luxe dans sa vaste ferme de trois acres ne servait à rien. Il avait besoin d’un véhicule équipé d’une bouteille d’oxygène.

«Arriver à l’hôpital était difficile sans oxygène. Mon frère a finalement géré une petite ambulance dans laquelle nous avons placé un cylindre sale et rouillé qui pourrait insuffler quelques respirations supplémentaires dans mon corps faible.

À ce moment-là, l’ex-beau-frère de Rajpal et acteur de Bollywood Fardeen Khan, qui était à Mumbai, avait arrangé une fiole de Remdesivir. Mais Rajpal ne les a pas transportés à l’hôpital, craignant que son père, Ramesh, n’ait également besoin du médicament crucial.

«J’étais plus inquiète pour mon père. Mais mon ami le Dr Shamsher Dwivedi (président de VIMHANS) m’a averti que si je ne prends pas ces injections, je ne survivrai pas plus de quelques heures car c’était une souche très agressive. Il a promis qu’il organiserait aussi quelque chose pour mon père, mais je dois prendre ces injections tout de suite », a-t-il déclaré.

«Finalement, le Dr Anil Jain (président de l’AITA) a également arrangé une fiole pour mon père.»

Rajpal dit que les jours qu’il a passés à l’hôpital ont été une expérience humiliante.

«Tant de gens sont morts. Il n’y avait pas assez d’oxygène pour tout le monde. C’était l’enfer. Je pense que mon père et moi avons dû faire de bonnes actions pour que nous ayons tous les deux survécu », a-t-il déclaré.

«Chapeau aux médecins, aux infirmières et aux préposés. Ils ont risqué leur vie pour nous sauver. Ils n’arrêtaient pas de m’assurer que tout irait bien, m’ont gardé motivé.

Rajpal a déclaré que ces 11 jours à l’hôpital lui avaient appris que les personnes privilégiées comme lui tenaient le « simple plaisir de vivre » pour acquis.

Dans son obsession de gérer et d’étendre l’empire du commerce de vêtements créé par son père, Rajpal a déclaré qu’il avait oublié de simples leçons de vie.

«Ma vie a bougé devant mes yeux, scène par scène comme un film. Vous ne croirez pas après des années que j’ai mangé avec «sukoon» (paix). J’avais même oublié le goût d’un repas. J’ai savouré un humble dal-roti comme la nourriture la plus savoureuse de la planète.

«Pour une fois, je ne pensais pas à des réunions consécutives. Nous prenons les plaisirs simples pour acquis.

«Je suis par la grâce de Dieu un privilégié. J’avais l’habitude d’aider les autres toute ma vie mais je ne pouvais pas aider Birju (son aide domestique). Il est mort. »

Il dit que c’était l’un des principaux revers de sa vie.

«Je ne pouvais pas lui arranger un lit. Je ne sais pas comment je vais affronter sa femme et ses enfants. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi impuissant, »sa voix était abattue.

«Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Si cela m’arrivait, je ne peux pas imaginer à quoi un homme ordinaire aurait été confronté.

Maintenant qu’il a une seconde vie, Rajpal a dit qu’il s’assurait de lui donner un sens.

«Nous courons après des choses inutiles et non pertinentes dans la vie et oublions souvent la vue d’ensemble de la vie: elle est très courte et doit être vécue au maximum avec des personnes qui vous sont chères», a-t-il conclu sur une note philosophique.