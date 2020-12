Parupalli Kashyap a combattu coronavirus! Il a combattu le sentiment de frustration lors d’un test positif. Et pour 2021, il espère seulement que les choses redeviendront normales le plus tôt possible. On ne sait pas grand-chose! Kashyap dit qu’il ne peut croire à aucune nouvelle à moins et jusqu’à ce qu’il y ait un large impact positif vu dans le monde, mais tout ce qu’il veut, c’est que le monde soit à nouveau opérationnel.

« Nous (Saina Nehwal et Kashyap) récupéré de Covid-19 il y a 10 jours. Nous avons eu environ trois jours de symptômes et par la suite, nous étions normaux. Nous avons été contrôlés le huitième jour et j’ai toujours été testé positif, ce qui était très frustrant. Saina a été testée négative mais elle a également dû rester à l’écart du tribunal parce que j’étais avec elle », a expliqué Kashyap dans une interview téléphonique avec News18.com.

Il a expliqué que leur médecin leur avait donné un certificat selon lequel ils ne propageraient pas le virus après un dixième jour, conformément aux directives médicales, mais en raison des règles du district, ils n’ont toujours pas obtenu la permission d’entrer dans le tribunal. Ils ont été testés une fois de plus après le 12ème jour et les deux se sont révélés négatifs. Cependant, on leur a demandé d’attendre encore une semaine et ils avaient un autre centre de formation à proximité de la Pullela Gopichand Academy, où seuls Kashyap et Saina pratiquaient. « Nous avons commencé à nous entraîner avec tout le monde cette semaine », a déclaré Kashyap.

Kashyap et Saina avaient tous deux des symptômes bénins. Kashyap a déclaré qu’il avait eu des frissons le premier jour, qu’il avait froid pendant quelques jours et qu’il avait perdu son sens du goût et de l’odorat le quatrième et le cinquième jour. Cependant, il l’a récupéré le sixième jour.

«Nous étions en bien meilleure forme que tant d’autres. J’ai paniqué un peu parce que je souffre d’asthme et si quelque chose déclenche ma toux, les choses pourraient devenir sérieuses. Mais le médecin m’a dit qu’il n’y avait rien de grave pour moi. – des médicaments antiviraux, qui nous ont donné très faim et nous avons probablement pris quelques kilos parce que nous ne pouvions pas contrôler notre envie de manger. Mais heureusement, ce n’était pas agité pour notre corps », a déclaré Kashyap.

Après avoir traversé cette épreuve, Kashyap ne pouvait qu’espérer une meilleure 2021. «Le meilleur espoir serait que le vaccin commence et que tout revienne à la normale, c’est le meilleur scénario. J’espère que tout va bien et dire dans six mois, nous C’est ce que j’espère à partir de 2021. «

Cependant, il a estimé qu’il y avait beaucoup de points d’interrogation avant 2021. «Nous ne savons pas si le vaccin va être introduit, comment il fonctionnera. Il n’y a pas de réponse à ce que ce sera en 2021 et comment Pour le moment, j’attends avec impatience le prochain tournoi, si cela arrive, sinon, nous continuons à nous entraîner. «

Saina fait partie de la escouade de huit membres que la Badminton Association of India (BAI) a annoncé sa participation aux trois tournois qui se dérouleront en janvier prochain à Bangkok, en Thaïlande. L’équipe débutera sa campagne avec le Yonex Thailand Open du 12 au 17 janvier 2021, suivi du Toyota Thailand Open (19-24 janvier) et de la prestigieuse HSBC BWF World Tour Finals qui est reportée du 27 au 31 janvier.

Kashyap a déclaré que le sentiment de retourner devant le tribunal était « différent » après la longue coronavirus – pause forcée et à son âge (34 ans), il ne la prend plus qu’au jour le jour.

«J’ai 34 ans et au cours des dernières années, j’ai vu beaucoup de changements dans mon corps et j’ai trouvé les meilleurs moyens de me maintenir en forme et de prolonger ma carrière de quelques années. Même deux ou trois ans, c’est une grande tâche, il s’agit plus des 2-3 prochains mois et de la façon dont je les fais.

« La façon dont j’ai progressé en 2019, je sens que je peux encore jouer et quelques gros résultats peuvent me faire avancer. Cela a été une période difficile. D’abord, nous ne savions pas quand nous pourrions commencer à nous entraîner et même quand nous Je n’ai pas eu l’impression que quoi que ce soit progressait. Ça a été lent, les tournois ont été reportés et j’ai eu un problème avant le Danemark Open et je ne pouvais pas voyager. Franchement, je prends juste chaque jour comme il vient. «

Outre le sombre nuage de 2020, Kashyap a déclaré que Saina et lui s’étaient également amusés pendant qu’ils résidaient avec leur ami et collègue Guru Sai Dutt pendant presque toute la durée du verrouillage. Et puis ils ont aussi fait leur voyage aux Maldives.

« Nous avons supporté un ami (Guru Sai Dutt) parce que notre appartement se préparait. Nous y emménagerons probablement après les tournois de Thaïlande. Notre changement de vitesse a été bloqué à cause du verrouillage. Nous avions pensé y déménager en septembre mais c’était juste continuait à être reporté », a expliqué Kashyap.

Avec une nouvelle maison à espérer pour la nouvelle année, Kashyap et Saina espéreraient une fraîcheur qui les éloignerait de la couleur terne répandue par le virus mortel dans le monde.