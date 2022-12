Après s’être cassé la jambe, l’homme de Salmon Arm va faire preuve de gentillesse envers les personnes dans le besoin

Même avec une jambe cassée, Justin Eveline n’arrête pas d’aider les moins fortunés que lui.

Après s’être cassé la jambe en novembre, les membres de la communauté de Salmon Arm ont lancé un GoFundMe pour aider à couvrir les dépenses de la famille d’Eveline pendant qu’il était en congé. Cependant, Eveline et sa femme, Amy Bracken, n’avaient pas l’impression d’avoir besoin de l’aide financière, alors ils utilisent les fonds donnés pour investir dans la communauté.

L’argent servira à acheter des ingrédients et à préparer un dîner de Noël qui sera distribué dans des contenants à emporter le 24 décembre à ceux qui vivent dans la rue à Salmon Arm.

Eveline a une vingtaine de bénévoles prêts à l’aider à nourrir une soixantaine de personnes moins fortunées, estime-t-il. Ils installeront des tentes et des tables avec des radiateurs pour garder les aliments au chaud, ainsi que des chaises, du chocolat chaud, de la musique et un foyer pour que les gens puissent s’asseoir, parler et apprendre à se connaître.

« Nous voulons faire un petit acte de gentillesse, assez pour donner un coup de pouce aux gens », a déclaré Eveline. “La gentillesse s’impose.”

Alors qu’ils pensaient utiliser l’argent GoFundMe, Eveline et Bracken ont également réalisé qu’ils avaient beaucoup de choses dans leur maison qu’ils n’utilisaient pas, y compris des cartes-cadeaux qui leur avaient été données. Ils voulaient que ces articles aillent aux personnes qui en avaient besoin et qui les utiliseraient, et c’est ainsi que le groupe Facebook “Shuswap Pay It Forward” est né.

Le groupe de médias sociaux voit ses près de 300 membres publier des photos et des descriptions de choses qu’ils n’utilisent plus pour que d’autres les commentent et les reprennent. Les membres peuvent également partager leurs entreprises et événements, et Eveline travaille à la mise en place d’une communauté Shuswap GoFundMe pour collecter encore plus de fonds pour la communauté.

Eveline a dirigé d’autres initiatives communautaires utiles depuis son arrivée au Shuswap il y a huit ans. En 2017, il a organisé un barbecue à Canoe Beach et a nourri près de 600 évacués déplacés par des incendies de forêt. Eveline a déclaré qu’il avait également organisé un événement de nettoyage des ordures en 2018, où lui et environ 50 bénévoles ont ramassé environ 2,5 tonnes d’ordures de partout à Salmon Arm.

Eveline a été submergée par le sens de la communauté à Salmon Arm depuis son arrivée ici, et a noté à quel point il se sent différent du Lower Mainland où il a grandi.

“Il n’y a pas beaucoup de sens de la communauté là-bas”, a déclaré Eveline. « Vous pouvez avoir une sorte de vibration « pourquoi me parlez-vous » de la part de vos voisins. Tout le monde ici est si sympathique et c’est exactement ce dans quoi je voulais que mes enfants grandissent.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

VacancesSalmon ArmBénévolat