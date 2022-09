Le roi Charles III a déclaré lundi au Parlement qu’il était “déterminé à suivre fidèlement” l’exemple donné par sa mère, la reine Elizabeth II, s’adressant aux législateurs et à ses pairs dans ce qu’il a décrit comme “l’instrument vivant et respirant de notre démocratie”.

Lors d’une cérémonie à Westminster Hall, le plus ancien bâtiment du domaine parlementaire, Charles a profité de son allocution devant les chambres haute et basse du parlement pour rendre hommage à sa mère et s’engager à respecter le principe du gouvernement constitutionnel.

“Très jeune, feu Sa Majesté s’est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes du gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation. Ce vœu, elle l’a tenu avec un dévouement inégalé”, a-t-il déclaré aux législateurs assemblés et pairs.

“Elle a donné un exemple de devoir désintéressé que, avec l’aide de Dieu et vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement.”

À Westminster Hall, les législateurs de la Chambre des communes et de la Chambre haute des lords ont exprimé leurs condoléances pour le décès de sa mère.

REGARDER | Protocole chorégraphié, avec des moments de spontanéité :

Les traditions et les protocoles des adieux de la Grande-Bretagne à la reine Elizabeth Cela fait plus de 70 ans que la Grande-Bretagne a dû mettre un monarque au repos et en proclamer un nouveau. La tradition et les protocoles qui assurent la survie de la famille royale sont désormais testés en temps réel et se sont jusqu’à présent déroulés sans accroc.

Depuis la mort d’Elizabeth à l’âge de 96 ans le 8 septembre au château de Balmoral, sa maison de vacances écossaise, une série chorégraphiée de plans pour pleurer le monarque britannique de 70 ans a été mise en œuvre.

Dimanche, son cercueil en chêne, drapé du Royal Standard of Scotland avec une couronne sur le dessus, a été transporté en corbillard lors d’un voyage de six heures depuis Balmoral à travers la pittoresque campagne écossaise, les villages, les petites villes et les villes jusqu’à Édimbourg.

Des dizaines de milliers de sympathisants se sont alignés sur les routes pour rendre hommage, tandis que des foules immenses, certaines en larmes, se sont rassemblées à Édimbourg pour saluer le cortège.

Veillée écossaise plus tard dans la journée

Charles s’envolera pour Édimbourg avec sa femme Camilla, la reine consort, et rejoindra sa sœur, Anne, et ses frères Andrew et Edward.

Les enfants de la reine marcheront derrière le corbillard tandis que le cercueil de leur mère sera emmené à la cathédrale Saint-Gilles, flanqué de soldats.

Les Yeomen of the Guard du roi arrivent devant le roi Charles III et la reine consort à Westminster Hall, à Londres, où les deux chambres du Parlement se sont réunies pour exprimer leurs condoléances à la suite du décès de la reine Elizabeth II. (Joe Giddens/Reuters)

Lorsqu’elle arrivera à l’église, le duc d’Hamilton et Brandon, le premier pair écossais, placeront la couronne d’Écosse sur le cercueil.

Après un service, le cercueil reposera à la cathédrale pendant 24 heures pour permettre aux gens de rendre hommage. Une veillée continue sera montée par des soldats de la Royal Company of Archers.

Charles visitera également le Parlement écossais et rencontrera le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, suivi d’une veillée dans la soirée.

Harry loue sa “grâce et sa dignité inébranlables”

Dans son premier commentaire public depuis sa mort, le prince Harry a rendu un hommage émouvant à sa “grand-mère” lundi, disant qu’elle manquerait beaucoup non seulement à la famille, mais au monde entier.

“Sa grâce et sa dignité inébranlables sont restées vraies tout au long de sa vie et maintenant son héritage éternel”, a déclaré Harry.

“Je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres – de mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, à vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint votre bien-aimé grand- petits enfants.”

Le prince britannique Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, s’entretiennent samedi avec des membres de la foule devant le château de Windsor. (Andrew Couldridge/Reuters)

Au milieu de l’acrimonie à la maison de Windsor, Harry a quitté son poste de royal senior et a déménagé aux États-Unis il y a deux ans. Samedi, il y avait un signe possible d’une réconciliation alors que Harry et sa femme, Meghan, rejoignaient son frère le prince William et sa belle-sœur Catherine pour rencontrer des personnes en deuil à l’extérieur du château de Windsor.

Mardi, le cercueil sera transporté par avion à Londres, où mercredi il commencera une période de repos jusqu’au début du 19 septembre – le jour des funérailles d’État d’Elizabeth – sur un catafalque à Westminster Hall.

Il sera gardé par des soldats ou par des Yeoman Warders – connus sous le nom de beefeaters – de la tour de Londres.

Les membres du public seront autorisés à passer devant le cercueil, qui sera couvert par le Royal Standard avec l’orbe et le sceptre du souverain placés sur le dessus, 24 heures sur 24 jusqu’à 6 h 30 le 19 septembre.

“Ceux qui souhaitent y assister devront faire la queue pendant de nombreuses heures, voire toute la nuit”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. “De grandes foules sont attendues et les gens sont encouragés à vérifier à l’avance, à planifier en conséquence et à se préparer à de longs temps d’attente.”

REGARDER | En Inde, les cicatrices du passé colonial au milieu des hommages :

La mort de Queen attise des sentiments compliqués en Inde L’Inde a observé un jour de deuil dimanche pour la mort de la reine Elizabeth. Mais la réaction à la mort de la reine est compliquée en Inde par une longue et douloureuse histoire de domination coloniale britannique.

Pendant ce temps, des milliers de personnes continuent de se rassembler dans les palais royaux de toute la Grande-Bretagne, apportant des fleurs. À Green Park, près du palais de Buckingham à Londres, où certains des hommages sont rendus, de longues files de bouquets serpentent désormais dans le parc, permettant aux personnes en deuil de lire les hommages.

D’autres sympathisants ont attaché leurs messages de condoléances aux arbres.

“Cela m’a vraiment touché de perdre la reine”, a déclaré Amy Gibbs, 43 ans, devant le palais de Buckingham. “Je pense que c’était une femme incroyable qui a fait de son mieux et nous a tout donné.”