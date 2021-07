Après ses remarques bizarres sur le divorce d’Aamir Khan, KRK fait une prédiction CHOQUANTE sur le mariage de Priyanka-Nick Jonas

Kamaal Rashid Khan alias KRK se retrouve toujours mêlé à la polémique à cause de ses propos sur les célébrités de Bollywood. Après son attaque cinglante contre le divorce d’Aamir Khan et de Kiran Rao, KRK a maintenant fait une prédiction sur le mariage de Nick Jonas et Priyanka Chopra.

Le critique autoproclamé a prédit que la pop star Nick Jonas divorcerait de sa femme et actrice Priyanka Chopra dans les 10 prochaines années. « Prédiction 03 – Nick Jonas divorcera de #PriyankaChopra dans les 10 prochaines années », a écrit KRK dans son tweet.

Prédiction 03- Nick Jonas divorcera #PriyankaChopra dans les 10 prochaines années ! – KRK (@kamaalrkhan) 10 juillet 2021

Le tweet de KRK n’a pas été bien accueilli par les internautes qui ont estimé qu’il devrait s’occuper de ses propres affaires et s’abstenir de faire des commentaires sans fondement sur les autres. « Il faut apprendre à respecter les limites. Quoi qu’ils fassent, mais vous n’avez pas le droit de commenter la vie personnelle de qui que ce soit », a répondu un utilisateur.

Vous devez apprendre à être dans les limites. Quoi qu’ils fassent, mais vous n’avez pas le droit de commenter la vie personnelle de quiconque. – Aptitude analytique (@mayurthumma1) 10 juillet 2021

Un autre utilisateur a commenté: «C’est thoda extra. Veuillez vous abstenir de faire de tels commentaires sur la vie personnelle des gens.

C’est thoda extra. Veuillez vous abstenir de faire de tels commentaires sur la vie personnelle des gens. – david (@david87292055) 10 juillet 2021

« Prédiction 1 : KRK sera battu publiquement au cours de la prochaine année, pour des prédictions non sollicitées sur la vie des gens », a écrit l’utilisateur.

Prédiction 1 : KRK sera battu publiquement au cours de la prochaine année, pour des prédictions non sollicitées sur la vie des gens – aditya (@Sillymusingss) 10 juillet 2021

Récemment, s’exprimant sur le divorce d’Aamir et Kiran, KRK a déclaré qu’il avait toujours pensé que la superstar épouserait une belle femme comme Katrina Kaif ou Fatima Sana Shaikh. Kamaal est allé un peu en dessous de la ceinture quand il a décrit Kiran Rao comme une femme d’apparence moyenne. Il a affirmé qu’Aamir n’aurait pas dû publier une fausse déclaration parlant de leur amour et de leur respect florissants, même pendant cette période.

En mai de cette année, Salman Khan avait déposé une plainte en diffamation contre KRK. L’équipe juridique de la superstar avait précisé que le procès en diffamation avait été déposé car le défendeur (KRK) a publié et approuvé des allégations diffamatoires, notamment que M. Salman Khan est corrompu, que lui et sa marque « Being Human » sont impliqués dans la fraude, transactions de manipulation et de blanchiment d’argent, que lui et Salman Khan Films sont des dacoits.’

Après que le chanteur Mika Singh ait apporté son soutien à Salman Khan et qualifié Kamaal Khan de » chuha » et » d’âne « , il était lui aussi dans la ligne de mire de KRK. KRK a tweeté sans nommer personne et a fouillé un Mika en l’appelant un « chanteur de chirkut » et a affirmé qu’il cherchait de la « publicité ».

Kamaal R Khan est apparu dans des films tels que « Munna Pandey », « Berozgaar », « Deshdrohi » et « Ek Villian ». Il a également participé à « Bigg Boss 3 » en tant que candidat.