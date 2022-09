L’exposant de films Manoj Desai est un nom qui a été synonyme de l’industrie cinématographique bien que peu de gens le connaissent, à l’exception peut-être de ceux qui résident à Bandra, Mumbai. Cependant, lorsque Manoj Desaï parle, tout le monde dans l’industrie cinématographique s’arrête et fait attention, tel est le poids qu’il a développé au fil des ans grâce à beaucoup de bonne volonté et à une grande quantité de l’appeler comme il est. Récemment, nous avons vu comment Vijay Deverakonda l’a reconnu après qu’il s’en soit pris au Ligre star pour sa dernière déclaration controversée. Et maintenant, exposant de films Manoj Desai l’a tiré directement de la lèvre, visant à Aamir Khan, Akshay Kumar et le sort désastreux de leurs dernières sorties, Laal Singh Chaddh et Raksha Bandhan Au box-office.

Manoj Desai s’en prend aux récents flops d’Akshay Kumar

Dans une conversation avec le site Web d’informations sur le divertissement Bollywood Hungama, Manoj Desai a pesé sur le trio de flops récents qu’Akshay Kumar a livrés au box-office, y compris Bachchhan Paandey, Samrat Prithviraj et Raksha Bandhan, estimant que le contenu était faux, le sujet était faux et il ne pouvait tout simplement pas comprendre quel genre de films étaient faits. Distinguant Raksha Bandhan en particulier, le propriétaire de Gaiety Galaxy et Maratha Mandir a ajouté que le public n’était pas du tout satisfait du contenu du Akshay vedette.

Manoj Desai s’en prend à Aamir Khan et Laal Singh Chaddha

Partageant ses réflexions sur le désastre box-office résultat de la vedette d’Aamir Khan Laal Singh Chaddha, Manoj Desai a ajouté qu’une fois de plus le public n’était pas satisfait de son contenu tout en soulignant qu’aucun artiste ne devrait faire de déclarations politiques, faisant référence AmirLa remarque d’intolérance d’Akshay en 2015, qui, selon lui, a également contribué d’une manière ou d’une autre à l’échec de Raksha Bandhan d’Akshay. Il n’a pas tardé à ajouter cependant que c’était finalement le contenu des deux films qui avait joué un rôle majeur dans leur chute.