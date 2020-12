Des mois après se moquer d’Apple pour avoir retiré le chargeur de la boîte de vente au détail de l’iPhone 12, Xiaomi a annoncé qu’il expédierait également le prochain Mi 11 sans adaptateur secteur. La série Mi 11 qui devrait contenir les Mi 11 et Mi 11 Pro vanille sera lancée le 28 décembre en Chine. Le dernier développement a été partagé par Lei Jun, PDG de Xiaomi, via un article sur Weibo. Xiaomi fait écho au raisonnement d’Apple lié à la protection de l’environnement pour le retrait du chargeur de la boîte du Mi 11. De plus, Samsung, qui s’est également moqué d’Apple pour sa décision d’octobre, est censé expédier les prochains smartphones Galaxy S21 sans chargeur.

L’exécutif de Xiaomi a en outre révélé la conception de la boîte de vente au détail du Mi 11, qui est non seulement plus mince que celle des autres téléphones livrés avec un chargeur, mais qui répertorie également certaines des fonctionnalités du Mi 11. Par exemple, la boîte de vente au détail met en évidence un appareil photo de 108 mégapixels, un écran Super AMOLED, la certification HDR10 + et le réglage audio par Harman Kardon. Plus tôt cette semaine, la société de technologie chinoise a annoncé que le ou les smartphones seraient dotés d’une nouvelle technologie d’affichage avec protection Corning Gorilla Glass Victus. Xiaomi a également présenté les scores Geekbench de la vanille Mi 11 qui sont nettement supérieurs aux scores atteints par Mi 10. La nouvelle série comprendra le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888.

Selon de vieilles rumeurs, le Mi 11 vanille abriterait un capteur principal de 108 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. D’autre part, la variante Pro est conçue pour contenir un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un tireur ultra grand angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur notable qui s’appelle Digital Chat Station a indiqué que le Mi 11 et le Mi 11 Pro emballeraient respectivement une batterie de 4780 mAh et de 4970 mAh. Selon les rumeurs, les deux smartphones prennent en charge une solution de charge rapide allant jusqu’à 55W.