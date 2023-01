Après Sayantani Ghosh, Ekta Kapoor dénonce les propos condescendants de Radhika Madan sur l’industrie télévisuelle ; dit, ‘Triste et honteux’

L’actrice de Kuttey et Patakha, Radhika Madan, qui a commencé à la télévision, a bouleversé certaines personnes avec ses récents commentaires sur l’industrie de la télévision. Les fans savent qu’elle a commencé sa carrière en tant qu’Ishaani dans l’émission Meri Aashiqui Tumse Hi. En fait, c’est le projet qui l’a rendue célèbre dans toute l’Inde. Dans une interview pour Kuttey, Radhika Madan a dénoncé les conditions de travail dans l’industrie de la télévision. Elle a dit qu’elle avait travaillé pendant 48 à 50 heures pour son émission. Radhika Madan a déclaré que les réalisateurs changeaient fréquemment et qu’il n’y avait jamais de scénario lié. Radhika Madan a déclaré que le scénario serait donné sur le plateau et qu’ils devaient se produire. Voici un aperçu de la vidéo…

En voyant la vidéo, l’actrice de télévision Sayantani Ghosh a commenté : “Très heureuse pour vous @radhikamadan et un ardent admirateur pour vous ! Je me souviens de votre dernière émission et vous y étiez vraiment bon. Et si je me souviens bien, c’était une émission de télévision. En effet un bon début pour une carrière prometteuse !! Je trouve ce processus de réflexion un peu désolé ! Laisser tomber le monde de la télé est en effet triste ! Tout dans la vie a son mode de fonctionnement, ses défis/lacunes et ses forces !

Le monde de la télévision a aussi ses défis, mais n’oublions pas qu’il donne du travail à beaucoup et touche des millions de foyers.”

Maintenant, Ekta Kapoor a partagé une capture d’écran et a déclaré qu’il était triste et honteux que les gens oublient facilement leurs racines. Elle a dit sarcastiquement bravo !

Radhika Madan a été découverte par Ekta Kapoor à Delhi. Il semble qu’elle était l’une des danseuses de renfort lors d’un spectacle. La tsarine de la télévision a estimé qu’elle ferait la parfaite Ishaani Parekh dans l’émission. Les fans étaient gaga de la chimie de Shakti Arora et Radhika Madan dans la série.