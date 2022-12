Après Samantha Ruth Prabhu, une autre actrice du sud de l’Inde diagnostiquée avec la fibromyalgie

L’actrice populaire du sud de l’Inde, Samantha Ruth Prabhu, a récemment révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Les fans de Samantha ont été choqués par la nouvelle et s’inquiétaient pour sa santé. Samantha a partagé un message avec une note sincère. Apparemment, l’actrice envisage de se rendre dans un autre pays pour un traitement avancé. Les parents de Samantha avaient prévu de l’emmener en Corée du Sud pour un meilleur traitement et prendront soin d’elle pendant quelques jours.

Samantha Ruth Prabhu, maintenant une autre actrice de l’industrie de Tollywood, a reçu un diagnostic de maladie rare appelée fibromyalgie. Cette maladie se caractérise par des douleurs musculo-squelettiques et provoque des problèmes tels que la fatigue, le sommeil, la mémoire et l’humeur. L’actrice Poonam Kaur est absente de l’industrie cinématographique depuis quelques jours et s’est récemment rendue au Kerala alors qu’elle souffrait de maux de dos. Elle a suivi un traitement ayurvédique. L’équipe de médecins et d’experts a confirmé qu’elle souffrait de fibromyalgie. Il a été révélé que Poonam avait des douleurs corporelles extrêmes pendant environ deux ans.

Sur le plan du travail, Poonam a fait partie de plusieurs films Telugu, notamment Srinivasa Kalyanam, Next Enti?, Eenadu, Ganesh, Nagavalli, etc.