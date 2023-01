Après Samantha Ruth Prabhu, l’actrice sud Mamata Mohandas diagnostiquée avec cette maladie auto-immune

Mamata Mohandas a annoncé qu’elle avait été diagnostiquée avec une maladie auto-immune appelée vitiligo. Elle s’est rendue sur son compte Instagram pour parler de sa maladie. Après Samantha Ruth Prabhu, l’actrice malayalam a diagnostiqué une maladie auto-immune.

Dans le film à succès de Prithviraj Sukumaran, Jana Gana Mana Mamata a joué un rôle important. Le film est sorti l’année dernière 2022 avec également Prithviraj Sukumaran. Mamata Mohandas a récemment combattu le lymphome de Hodgkin. Elle avait toujours été ouverte à ce sujet en partageant ses mises à jour de santé.

Donnant une mise à jour sur le vitiligo qu’elle subit actuellement, Mamta a écrit poétiquement son voyage de combat. Écrivant une lettre à un anonyme, elle a écrit la légende dans une histoire douce. Commençant la légende, s’adressant à mon cher avec un emoji solaire, elle a écrit qu’elle embrassait la maladie comme jamais auparavant. Aux prises avec la maladie, Mamata a également perdu sa couleur.

Au moment où elle a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, les fans et les amis de l’industrie ont commencé à répandre l’amour et les louanges. Alors que certains l’ont encouragée, d’autres l’ont qualifiée de combattante. Les gens l’appréciaient pour embrasser ce qui pouvait arriver. L’actrice est une vraie guerrière qui lutte contre le cancer, le lymphome et maintenant le vitiligo.

Le vitiligo est une maladie auto-immune qui entraîne une perte de couleur de la peau par plaques. Il provoque la mort ou l’arrêt des cellules de la peau qui produisent la mélatonine. Une personne touchée par la maladie subit une condition qui n’est ni mortelle ni contagieuse. Les parties du corps les plus touchées sont les mains, les pieds, les bras, le visage et les jambes. Selon les rapports, dans le monde, 1 % des personnes souffrent de vitiligo.

Mamata Mohandas est le deuxième acteur après Samantha Ruth Prabhu à s’ouvrir sur les maladies auto-immunes. Elle n’a pas seulement lutté contre un lymphome, elle est aussi une survivante du cancer. Mohandas a fait ses débuts en 2005 avec Mayookham réalisé par Hariharan. Elle a travaillé dans plus de 55 films, dont Victory, King, Passenger, Kadha Thudarunnu, Musafir, Kedi et Race.