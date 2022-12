Après Salman Khan, Palak Tiwari, la fille de Shweta Tiwari, a hâte de partager l’écran avec Sanjay Dutt dans The Virgin Tree

La fille de Shweta Tiwari, Palak Tiwari, qui est prête à faire ses débuts à Bollywood avec la vedette de Salman Khan, Kisi ka Bhai Kisi ki Jaan, avait mis en sac un autre projet appelé The Virgin Tree qui met également en vedette Sanjay Dutt. La débutante sera vue dans un rôle très différent dans son prochain projet et elle ne peut tout simplement pas contenir son enthousiasme à partager l’espace de l’écran avec Sanju Baba.

“J’ai hâte de partager l’espace d’écran avec Sanjay Sir. Il y a tellement de connaissances qu’il peut nous transmettre à tous. Sunny est un tel plaisir de travailler avec lui. Il est si naturellement drôle et charmant à l’écran. L’ensemble du casting est génial », a déclaré Palak qui a récemment terminé le tournage de Kisi ka Bhai Kisi ki Jaan.

The Virgin Tree est une comédie d’horreur qui sera réalisée par le réalisateur débutant Sidhaant Sachdev. Outre Palak et Sanjay, le film mettra également en vedette Sunny Singh et Mouni Roy. Le film est tourné à Pune et Palak a décrit le début d’un nouveau tournage comme une expérience surréaliste.

Sanjay Dutt, qui a lancé sa société de production Three Dimension Motion Pictures Pvt Ltd, s’est associé à Soham Rockstar Entertainment du producteur Deepak Mukut pour The Virgin Tree. Le réalisateur Sidhaant Sachdev a déclaré que c’était une opportunité de rêve pour lui et il est très reconnaissant à Sanjay de lui avoir fait confiance et à Deepak Mukut d’avoir soutenu sa vision.

Palak a fait sa première apparition à l’écran dans le clip vidéo du chanteur punjabi Harrdy Sandhu intitulé Bijlee Bijlee . Elle est devenue une star du jour au lendemain avec ses débuts époustouflants et le succès de la chanson a ajouté à sa popularité. Elle a également été vue dans un nouveau clip vidéo Mangta Hai Kya, une version recréée de la chanson à succès des années 90 aux côtés d’Aditya Seal.