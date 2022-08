Après Salman Khan, le BF Aadil Khan de Rakhi Sawant reçoit des menaces de mort du groupe Bishnoi ? La star de Bigg Boss massivement trollée pour “Nautanki” [WATCH]

Ces derniers temps, Salman Khan a obtenu un permis d’armes à feu après avoir fait l’objet de menaces de mort de la part du groupe Lawrence Bishnoi. Il voyage même maintenant dans une voiture blindée. Après ça, Rakhi Sawant a maintenant révélé que son petit ami Aadil Khan. Une vidéo a fait son chemin sur Internet dans laquelle Rakhi Sawant et Adil Khan révéler la menace de mort qu’il a reçue. Il lit même le message et il y a une mention de Bishnoi. Il a été mentionné qu’il devrait quitter Rakhi Sawant, sinon il y aura des conséquences.

Rakhi Sawant se fâche

Dans la vidéo, Rakhi Sawant peut être vu comme assez en colère. Elle riposte à ceux qui envoient des menaces de mort et déclare qu’il faut d’abord la tuer avant de toucher Aadil. Elle dit aussi : « Aap log mere bhai ho, behen ka ghar basao, ujado mat ». Alors que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont suivi la star de Bigg Boss et l’ont appelée nautanki. Un commentaire disait : “Itna fake koi kaise ho skta hai.” Regardez la vidéo ci-dessous et les réactions ci-dessous :

Rakhi Sawant veut être le garde du corps de Salman Khan

Après que Dabangg Khan aurait reçu des menaces, Rakhi Sawant est sortie et a déclaré qu’elle voulait être son garde du corps. Aux médias, elle a déclaré : “Je suis très heureuse que Salman ait obtenu un permis d’armes à feu. Salman, monsieur, ne supportez pas la tension. Rien ne vous arrivera. Les bénédictions de tout le monde sont avec vous et je continue de prier pour lui jour et nuit. J’ai prié pour son permis d’armes à feu également afin qu’il puisse l’obtenir pour se protéger. Si nécessaire, je peux intervenir pour devenir son garde du corps. Je marcherai avec lui et si quelqu’un tire, la balle me touchera. D’accord alors !