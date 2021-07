Après Saif Ali Khan et Arjun Kapoor, le premier look de Jacqueline Fernandez dans ‘Bhoot Police’ en tant que ‘Kanika’ est sorti

Jacqueline Fernandez a posté son look du prochain film « Bhoot Police » sur Instagram aujourd’hui. Les looks de Saif Ali Khan et Arjun Kapoor ont également été révélés plus tôt cette semaine.

Partageant la publication, l’actrice a écrit : « Laaton ke Bhoot baaton se nahi maante ! Rencontrez le fabuleux KANIKA dans #BhootPolice. Bientôt sur @disneyplushotstarvip ».

Urvashi Rautela a commenté avec des emojis pour les yeux et sa co-star Arjun Kapoor a écrit « Yay ».

Les internautes ont également adoré son look et étaient de tout cœur pour l’actrice.

Sous une veste blanche, on peut voir Jacqueline vêtue d’un soutien-gorge et d’un pantalon de sport blancs. Elle portait ses cheveux lâchés et accessoirisée de boucles d’oreilles et d’un collier. L’actrice présente un regard intense avec une main dans sa poche et l’autre tenant un lasso.

L’affiche d’Arjun révèle qu’il peut être vu en train de tuer un dur à cuire. Il porte une tenue noire surdimensionnée avec un pendentif en forme de couteau et des bagues cloutées.

Le look de Saif Ali Khan a également été présenté et l’affiche a été partagée par sa femme Kareena Kapoor Khan. Il jouera ‘Vibhooti’ dans le film.

Kareena a sous-titré le message d’une manière pleine d’esprit. « Ne craignez pas le paranormal et sentez-vous « Saif » avec VIBHOOTI. #BhootPolice Bientôt disponible sur @disneyplushotstarvip »,

Sur leurs profils Instagram, Arjun Kapoor, Yami Gautam et Jaqueline Fernandez ont également partagé le premier aperçu. La comédie d’horreur devait initialement sortir en salles le 10 septembre. Les créateurs du film, en revanche, auraient confirmé sa distribution numérique en juin. À la fin de l’année dernière, le film ‘Bhoot Police’ a été tourné dans l’Himachal Pradesh.

Pawan Kripalani, qui a déjà réalisé des films comme « Ragini MMS » et « Phobia », dirigera le prochain long métrage. Le film suivra une équipe de chasseurs de fantômes alors qu’ils se lancent dans une série d’aventures amusantes. Saif et Arjun travaillent ensemble pour la première fois dans « Bhoot Police ».