Après sa séparation avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez suscite des rumeurs de romance ravivée avec l’ex-fiancé Ben Affleck

Dix-sept ans après avoir appelé cela des scissions, Jennifer Lopez et Ben Affleck passent du temps ensemble et les fans demandent maintenant: « Bennifer est-il de retour? »

Les ex ont été photographiés à son domicile de Los Angeles en avril, et juste une semaine plus tard, Lopez et Affleck ont ​​été repérés dans le Montana.

Selon PEOPLE, J’Lo et Affleck ont ​​été photographiés dans une voiture ensemble près d’un complexe de Big Sky, où le Batman Star a une maison. «Il a été vu au volant avec Jennifer sur le siège passager.

« [Jennifer] a passé plusieurs jours avec Ben hors de la ville. Ils ont une forte connexion. Tout a été rapide et intense, mais Jennifer est heureuse », a déclaré une source citée par PEOPLE.

Le couple a ensuite été repéré arrivant à Los Angeles samedi 8 mai à bord d’un jet privé.

Selon E! News, le couple est parti en vacances ensemble pendant environ une semaine à Yellowstone Club, dans le Montana.

«Ils étaient seuls, juste tous les deux», a déclaré une source citée par E! Nouvelles. « Ils ont été en contact ici et là tout au long des années », a déclaré une deuxième source proche de Jennifer à E! Des nouvelles tout en ajoutant qu’ils apprécient la compagnie de l’autre.

« Ben l’a contactée pour voir comment elle allait et ils ont dîné ensemble plusieurs fois au cours du mois dernier. C’est naturel entre eux et la chimie est irréelle. Ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés et apprécient la compagnie de l’autre. maintenant », a déclaré la source.

Cela survient environ un mois après que Lopez et Alex Rodriguez aient confirmé leur séparation après quatre ans ensemble.

Affleck et Lopez se sont fiancés en novembre 2003 après s’être fréquentés pendant quatre mois lors du tournage du célèbre blockbuster «Gigli». Le couple devait se marier en septembre 2003, mais ils ont annulé leur mariage quelques jours avant le grand jour. En janvier 2004, ils ont confirmé qu’ils s’étaient officiellement séparés.