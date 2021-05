Après sa famille, Deepika Padukone teste COVID-19 positive

La star de Bollywood, Deepika Padukone, aurait été testée positive à Covid. Alors qu’une confirmation officielle de la part de l’acteur est attendue, plusieurs sites Web ont tweeté mardi une mise à jour de la santé. « #DeepikaPadukone a été testé positif pour Covid-19. Remets-toi vite, Deepika! » a déclaré un tweet sur @IIFA.

Confirmant la nouvelle, le traqueur de l’industrie du divertissement Ramesh Bala a tweeté: « L’actrice @deepikapadukone a été testée positive pour #Covid. En lui souhaitant un prompt rétablissement. »

Actrice @deepikapadukone teste positif pour #Covid En lui souhaitant un prompt rétablissement. – Ramesh Bala (@rameshlaus) 4 mai 2021

Deepika est actuellement à Bangalore avec sa famille. Plus tôt mardi, son père, l’icône du badminton Prakash Padukone, a dû être hospitalisé en raison d’une forte fièvre. La mère de l’acteur Ujjala Padukone et sa sœur cadette Anisha Padukone ont également été testées positives au COVID-19.

Il y a quelques semaines, Deepika et Ranveer ont été photographiées à l’aéroport de Mumbai alors qu’elles partaient pour Bengaluru pour passer du temps avec sa famille.

Deepika a plusieurs films de haut niveau alignés au cours des prochains mois. Elle sera vue en face de son mari Ranveer Singh dans 83, qui explique la saga de la première victoire de l’Inde en Coupe du monde de cricket en 1983. Alors que Ranveer joue le capitaine de l’équipe Kapil Dev, Deepika essaie l’épouse de Kapil Romi Dev.

Elle joue également dans un film qui n’a pas encore été intitulé avec Amitabh Bachchan et Prabhas, et Shakun Batra sans titre ensuite avec Ananya Panday et Siddhant Chaturvedi.

Deepika fera également équipe avec Big B dans Le stagiaire, tandis que Combattant la jette en face de Hrithik Roshan. L’acteur a également lancé le tournage de Pathan dans lequel elle sera vue aux côtés de Shah Rukh Khan et John Abraham.

(Avec les contributions d’IANS)