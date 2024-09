Après sa comparution devant le tribunal, Trump s’en prend aux affaires judiciaires, à ses avocats et à l’élection

NEW YORK — L’ancien président Donald Trump, frustré par l’état de la campagne et ses problèmes juridiques persistants, a cherché vendredi à attirer les projecteurs pour lui-même.

Lors d’une conférence de presse organisée à la hâte au milieu d’une journée chargée en événements de campagne et de questions judiciaires, il s’est plaint avec colère aux journalistes dans le hall de la Trump Tower de son appel dans une affaire d’abus sexuels et de diffamation. Il a critiqué la performance de son équipe juridique. Trump a accusé les modérateurs du prochain débat d’ABC d’être injustes – et a critiqué Harris pour ne pas s’adresser aux journalistes aussi souvent qu’il l’a fait.

« C’est une affaire honteuse, et honteuse en particulier parce qu’elle concerne un ancien président des États-Unis qui est désormais en tête des sondages pour être à nouveau président », a déclaré M. Trump, avant de reprendre volontairement les détails salaces des allégations d’agression sexuelle qu’il a niées.

« Je suis triste », a ajouté Trump, « de devoir venir ici et l’expliquer. »

Après avoir annoncé qu’il parlerait du rapport sur l’emploi de vendredi, qui s’est révélé plus faible que prévu, Trump n’a évoqué le sujet que brièvement après avoir parlé pendant 45 minutes, puis a rapidement évoqué la migration et la criminalité liée aux migrants avant de terminer son discours. La plupart de ses commentaires ont porté sur les affaires civiles et pénales contre lui. Ces poursuites ont également galvanisé les alliés et les électeurs républicains pour soutenir l’ancien président, tandis que sa campagne envoyait fréquemment des courriels de collecte de fonds mettant en avant ses problèmes judiciaires en cours.

« C’est une histoire longue et compliquée qui remonte au ministère de la Justice, à Kamala, à Sleepy Joe et à tous les autres. Nous avons un système électoral truqué », a déclaré Trump. « Nous avons eu un procès aujourd’hui. Il s’agit d’un appel d’un verdict ridicule d’une femme que je n’ai jamais rencontrée. »

Debout à un pupitre flanqué de ses avocats, Trump était visiblement agité alors qu’il évoquait sa comparution devant le tribunal plus tôt vendredi matin et a déclaré qu’il était « déçu » par son équipe juridique. Ses avocats avaient demandé à une cour d’appel fédérale d’annuler un verdict de 5 millions de dollars le déclarant responsable d’agression sexuelle et de diffamation envers E. Jean Carroll, une écrivaine qui avait accusé l’ancien président de l’avoir agressée sexuellement. Trump a nié ces accusations.

« J’ai tout ce talent juridique, mais le talent juridique ne peut pas venir à bout de juges truqués, ils ne peuvent pas venir à bout d’une circonscription à 4 % républicaine. Je suis déçu de mon talent juridique, je vais être honnête avec vous », a déclaré Trump. « Ils sont bons, ce sont de bonnes personnes, ce sont des personnes talentueuses, mais aujourd’hui, au procès, ils n’ont pas mentionné la robe. Une robe de type Monica Lewinsky a joué un rôle important dans le procès. J’ai dit : « Pourquoi n’avez-vous pas mentionné cela ? » »

Peu après avoir terminé son discours, Trump a reçu un message d’un autre tribunal de New York – le juge qui présidait son procès pour corruption ce printemps, où il a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation – selon lequel sa condamnation dans cette affaire serait reportée après l’élection. Et vendredi après-midi, Trump devait s’envoler pour s’entretenir avec des policiers en Caroline du Nord – un État qui est devenu beaucoup plus strict pour lui depuis que Harris est arrivée en tête de liste.

Le discours de 50 minutes de Trump, souvent décousu, présenté comme une « conférence de presse », bien qu’il n’ait répondu à aucune question des journalistes, était le dernier d’une série d’événements médiatiques qu’il a tenus ces dernières semaines alors qu’il s’efforçait de reprendre la tête de la course et de voler la vedette à Harris. La vice-présidente a bénéficié de sondages favorables, d’une manne financière et d’un public nombreux et dynamique, même si elle a largement évité de s’adresser aux médias.

Alors que Harris et son colistier Tim Walz n’ont accordé qu’une seule interview à CNN la semaine dernière, Trump a continué à participer à une série d’interviews avec des médias conservateurs et traditionnels. Son colistier, le sénateur JD Vance de l’Ohio, répond également régulièrement aux questions des journalistes lors des événements de campagne.

Lors de la conférence de presse de Trump vendredi, deux de ses avocats, Will Scharf et Alina Habba, sont venus à la tribune pour discuter de l’affaire.

« Vous devez voter pour Donald Trump », a déclaré Habba sous les yeux de Trump. « Le ministère de la Justice est censé aider notre pays et nous protéger, pas nous attaquer parce que vous ne pouvez pas gagner dans les sondages. »

Trump s’est lancé dans une longue diatribe contre deux femmes, Jessica Leeds et Natasha Stoynoff, qui avaient témoigné contre lui dans l’affaire Carroll. Il a semblé regarder des notes manuscrites au stylo Sharpie pour faire référence à des informations sur les femmes. Les avocats de Trump ont fait valoir en appel que leur témoignage avait été admis à tort au procès.

À un moment donné, Trump a qualifié d’invraisemblables les allégations faites par Leeds selon lesquelles il l’aurait « attrapée » et aurait commencé à « l’embrasser et à l’embrasser » dans un avion dans les années 1970, mentionnant qu’il était déjà très célèbre à cette époque.

« Quelles sont les chances que cela se produise ? », a demandé Trump, avant d’ajouter : « Franchement, je sais que vous allez dire que c’est une chose terrible à dire, mais cela n’aurait pas pu arriver, cela n’est pas arrivé, et elle n’aurait pas été l’élue. »

« Elle raconte cette histoire depuis des années, et c’est un mensonge total. Maintenant, je suppose qu’elle va me poursuivre en justice pour diffamation, comme E. Jean Carroll », a déclaré Trump.