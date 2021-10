Après Rupinder Pal Singh et Birendra Lakra, l’attaquant vétéran SV Sunil prend sa retraite du hockey international

SV Sunil, l’attaquant vétéran et attaquant vedette de l’équipe indienne de hockey sur gazon, a annoncé vendredi sa retraite du hockey international. Le lauréat Arjuna de Somwarpet à Coorg a fait des débuts internationaux mémorables en 2007 lors de la Coupe d’Asie 2007 que l’Inde a remportée après avoir battu le Pakistan en finale. Le double olympien est resté le point de mire de l’attaquant indien pendant plus d’une décennie avec de belles performances. Il faisait partie de l’équipe indienne qui a remporté l’or au Trophée des champions d’Asie 2011 et l’argent au même événement en 2012. Le joueur de 32 ans, qui a marqué 72 buts en 264 apparitions pour l’équipe nationale, s’est tourné vers les médias sociaux pour annoncer sa décision.

« Mon corps dit que je peux encore le faire, mon cœur dit d’y aller, mais mon esprit dit : il est temps de faire une pause. Plus de 14 ans après avoir porté les couleurs de l’Inde pour la première fois, j’ai décidé de me rendre indisponible pour le camp national qui commence la semaine prochaine », a déclaré Sunil dans un communiqué sur Twitter.

«Je mentirai à tout le monde, y compris à moi-même, si je dis que je suis heureux, mec. J’ai toujours rêvé d’aider mon équipe à monter sur le podium aux Jeux olympiques et ce serait le dernier cri. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Que mes coéquipiers aient remporté la médaille de bronze est un sentiment particulier, épique vraiment, même s’il est personnellement teinté d’une certaine tristesse. Mais je sais, c’est la bonne décision.

« Je continuerai d’être disponible pour jouer à la forme plus courte du jeu et de m’impliquer dans le hockey indien à n’importe quelle capacité que Hockey India veut que je fasse », a-t-il ajouté.

L’attaquant a également à son actif une médaille d’or et une médaille de bronze respectivement aux Jeux asiatiques d’Incheon 2014 et aux Jeux asiatiques Jakarta-Palembang 2018. Il faisait également partie de l’équipe médaillée d’or de la Coupe d’Asie 2017.

Il a joué un rôle déterminant dans les victoires historiques de l’équipe en médailles d’argent aux Trophées des Champions FIH 2016 et 2018.

Au cours de sa longue carrière, Sunil a également dirigé la ligne avant lors de la finale de la Ligue mondiale 2015 où l’équipe a remporté une médaille de bronze et il faisait également partie de l’équipe qui a remporté le bronze dans le même événement en 2017 à Bhubaneswar. Il a également une médaille d’argent des Jeux du Commonwealth 2014 à son actif.

Le président de Hockey India, Gyanendro Ningomba, a félicité Sunil pour son incroyable carrière de plus de 13 ans et pour sa contribution au hockey indien.

« SV Sunil a été une inspiration pour toute une génération de jeunes joueurs de hockey. Son engagement envers le jeu et la discipline était inégalé et il a offert au hockey indien des performances très mémorables. Au nom de Hockey India, je le félicite pour sa carrière fantastique. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs », a déclaré Ningombam.

Plus tôt jeudi, Rupinder Pal Singh et Birendra Lakra, qui faisaient partie de l’équipe indienne médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, ont également annoncé leur retraite du hockey international.

