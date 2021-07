Pankit Thakker, célèbre pour ‘Dill Mill Gaye’, a récemment exprimé son souhait de participer à l’émission de téléréalité controversée ‘Bigg Boss’, animée par Salman Khan.

L’acteur qui est devenu célèbre avec la populaire série « Kabhii Sautan Kabhii Sahelii » diffusée à l’origine sur DD Metro, a déclaré qu’il était inspiré par la gagnante de « Bigg Boss 14 » Rubina Dilaik et Abhinav Kohli qui ont sauvé leur mariage en apparaissant ensemble dans l’émission. , ajoutant qu’il veut faire de même et participer à « Bigg Boss » avec sa femme, l’actrice Prachi Kowli Thakker.

Dans une interview avec ETimes, Pankit Thakker a déclaré: « Après avoir regardé Rubina et Abhinav, qui ont magnifiquement sauvé leur mariage après avoir figuré dans l’émission Salman Khan. Je veux même essayer de donner une dernière chance à mon mariage. J’espère que Prachi ne s’en souciera pas non plus. le spectacle. »

Pankit a révélé qu’il avait demandé l’aide de plusieurs conseillers pour sauver son mariage, mais rien ne semblait avoir fonctionné. Il a ajouté que sa femme et lui avaient trouvé la paix en vivant séparément. « Nous sommes allés voir des conseillers notables, mais cela ne pouvait pas nous aider. Nous avons essayé presque tous les moyens possibles pour sauver notre mariage. Mais nous avons trouvé la paix et le bonheur après avoir vécu séparément », a-t-il déclaré.

Pankit s’est marié avec Prachi en septembre 2000. Alors que Prachi a fait plusieurs spectacles dont « Kasautii Zindagii Kay », « Sethji » et « Havan », Pankit fait actuellement « Apki Nazron Ne Samjha » de Star Plus.